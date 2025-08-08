El 'Colo' Gil le dio el triunfo a Huracán

El exmediocampista de la CAI de Comodoro Rivadavia anotó el gol de la victoria del ‘’Globo’ por 1-0 ante Tigre en el marco de la 4° fecha del torneo Clausura.

Con un gol del santacruceño Leonardo Gil, Huracán de Parque Patricios derrotó este viernes de visitante por 1-0 a Tigre en la continuidad de la cuarta fecha de la Zona A del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Jose Dellagiovanna de Victoria, tuvo el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

El equipo, que conduce Frank Darío Kudelka, se quedó con los tres puntos gracias al gol marcado por Gil, exmediocampista de Comisión de Actividades Infantiles, a los 11 minutos del complemento. El Colo, la manija del equipo tras la ausencia de Matko Miljevic, sacó un remate de zurda que encontró un desvío en el camino y descolocó a Zenobio.

Con ese resultado, Huracán quedó momentáneamente en el cuarto puesto con 6 unidades, mientras que Tigre, se ubica en el décimo lugar con 4 puntos.

En la próxima fecha, Tigre visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda, mientras que Huracán recibirá a Argentinos Juniors.