El concejal Aparicio pide resolver el paro de colectivos

El servicio de colectivos que presta la empresa Urbano SRL en Caleta Olivia se encuentra paralizado desde hace seis días por la falta de pago de salarios a 36 trabajadores.

Ante la grave situación que afecta a miles de pasajeros, el concejal Carlos Aparicio solicitó este miércoles una “inmediata respuesta” de Provincia y Municipio para resolver el conflicto.

“La UTA ya había adelantado la gravedad del escenario y el referente local del gremio, Oscar Contreras, advirtió que la situación se tornaba cada vez más difícil, no solo para los choferes sino para toda una comunidad que depende del colectivo para estudiar, trabajar, atenderse en el hospital o simplemente moverse dentro de la ciudad”, dijo el edil justicialista..

Explicó además que “hoy Urbano S.E. funciona exclusivamente con recursos municipales. El Gobierno nacional ya no aporta un solo peso porque la administración de Javier Milei eliminó los subsidios históricos con los que se sostenía el transporte urbano en todo el país. A eso se suma que la Provincia no cuenta con un fondo compensador que permita amortiguar el impacto”.

Dejó también sentado que “esto no es una deuda con una empresa, es una deuda con la gente. Cuando no hay subsidios, el municipio solo no puede sostenerlo.”

Para el concejal, el problema supera ampliamente la discusión salarial de cada mes: “Si el Estado no garantiza un servicio básico, la desigualdad crece. No se trata solo de pagar sueldos: se trata de defender el transporte como derecho social.”

Con todo, propuso que se pongan en marcha cuatro medidas urgentes para solucionar esta problemática, basada en cuatro puntos:

1) Declarar la Emergencia del Transporte Local que perrmitiría reasignar partidas, solicitar fondos inmediatos y acelerar decisiones administrativas.

2) Crear un Fondo Provincial Compensador del Transporte.

3) Transparencia absoluta en costos y subsidios ya que el vecino tiene derecho a saber cómo se sostiene el servicio.”

4) Renovación de unidades ya que no se puede seguir con colectivos usados y deteriorados, modelos 2010 o 2012.