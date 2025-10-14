El concejal Curallán pedirá licencia por razones de salud

El Concejo Deliberante de Caleta Olivia quedará reducido a cuatro miembros a fines del presente mes de octubre ya que el concejal Juan Curallán, confirmó que solicitará licencia por razones de salud.

El edil que conforma un bloque unipersonal había anticipado su decisión a principios de esta semana en declaraciones formuladas a la radio del multimedio El Caletense, revelando que padece de un tumor y necesita enfocarse en su tratamiento y recuperación.

“Es una decisión difícil pero mi salud es lo primero y necesito tomarme un tiempo para recuperarme y volver con energías renovadas para seguir trabajando por Caleta Olivia” expresó.

Por otra parte fuentes confiables consultadas por El Patagónico señalaron que hasta ahora no se concretó el pedido de licencia y que la misma debe ser concedida formalmente por el resto de los ediles de acuerdo al reglamento del cuerpo deliberativo comunal.

Se da por descontado que será aceptada pero ello debe concretarse en la próxima sesión ordinaria que está prevista para el jueves 30 de octubre y no hay precisiones del lapso que solicitará Curallán.

No será la primera vez que el Concejo Deliberante de esta ciudad deberá funcionar con cuatro ediles ya que existe en antecedente de la extensa licencia que solicitara el justicialista Juan José Naves.

En su caso fue por cuestiones políticas ya que dejó su banca para hacerse cargo de la gerencia local de la empresa Servicios Públicos y luego fue designado como Juez de Paz, pero nunca se reincorporó al recinto parlamentario