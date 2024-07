El Concejo aprobó la paritaria municipal

El tema ameritaba tratamiento en sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia para poder incluir el primer tramo de aumento en las liquidaciones salariales de julio, y no dilatar el pago de haberes a los trabajadores. Fue acompañado por el voto de diez concejales y la abstención de Omar Lattanzio (PLICH) y de Pablo Bustamante (DC).

El tratamiento llegó a recinto precedido de una manifestación de trabajadores municipales considerados “autoconvocados” que rechazaban el acuerdo gremial. El grupo fue recibido por el pleno de ediles y por el viceintendente Maximiliano Sampaoli. Este último les explicó que el Concejo no tiene facultades paritarias por lo que solo podían aprobar o desaprobar la ordenanza y bajo ningún concepto introducir modificaciones. Y subrayó que se trata de un acuerdo de partes ya rubricado.

Fue por ese contexto que, al momento de fundamentar el voto de la bancada, Maite Luque argumentó: “la paritaria ha sido legítima. No desconocemos la situación que se ha hecho pública, que es que distintos empleados municipales que se consideran autoconvocados y hasta delegados de los mismos gremios, están disconformes con esta negociación. Comprendemos también que son necesarias muchas adecuaciones, pero creemos que no acompañar este proyecto no va a facilitar que ninguna de las situaciones se regularice”.

Señaló entonces que minutos antes habían mantenido un diálogo con ellos, e instó a que todos los trabajadores se sientan representados por sus gremios. “Creemos que internamente tienen que dar diálogos y lugar a estos reclamos, y que todos se sientan representados. Todo lo que desde aquí podamos hacer que tenga que ver con esa gestiones y pedidos lo haremos, pero entendemos que no hay en este momento mejor alternativa para los trabajadores que acompañar con este aumento”, indicó.