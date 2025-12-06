El CPB Abásolo cerró sus actividades anuales

El encuentro de cierre contó con la presencia de los niños y adolescentes que asisten a los distintos talleres que se efectúan en ese espacio de contención y asistencia a las familias del barrio.

Este sábado por la tarde se desarrolló la jornada que marcó el cierre de las actividades anuales en el Centro de Promoción Barrial (CPB) Máximo Abásolo, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del municipio comodorense.

Durante el mismo, una gran cantidad de niñas, niños y adolescentes disfrutaron de diversas propuestas lúdicas y compartieron un almuerzo con los integrantes del equipo de trabajo de la institución.

En ese contexto, la directora del CPB, Giovanna Sandoval, expuso: “compartimos una jornada con los chicos que asistieron a lo largo del año a los diferentes talleres. La idea fue generar un espacio de encuentro y seguir promoviendo el sentido de pertenencia con la institución, fortalecer los vínculos y regalarles un momento por todo lo que ellos nos brindan durante el año, que siempre son alegrías”.

Continuando en esa línea, indicó: "en nuestro espacio, contamos propuestas para niños muy chiquitos de la primera infancia hasta adultos mayores, con mucha convocatoria, incluso tenemos lista de espera en todos los talleres que proponemos. Todas nuestras actividades cuentan, mínimo, con 25 participantes; en lo que es niños y adolescentes, son más de 130 los que concurren habitualmente al CPB”.

Del mismo modo, manifestó: “este espacio existe gracias a la gente que viene, que le dan vida, por lo que seguiremos generando propuestas que incluyan y promuevan los derechos de la familia”.

A la vez que valoró la labor del equipo de trabajo del CPB, “que lleva a cabo sus tareas con mucho amor y vocación de servicio”.

“Siempre nos ponemos como meta dar respuestas a las familias con las que trabajamos. Sabemos que es un barrio vulnerable y que la situación que se vive actualmente es difícil, además de las diferentes dinámicas familiares que también suman al contexto complejo, pero por nuestra parte estamos muy agradecidos porque el vecino es participativo, solidario y se suma a todas las propuestas”, recalcó.

Sandoval agradeció al secretario Ángel Rivas, quien “siempre nos acompaña y nos provee de lo que necesitamos, sobre todo en aquellas actividades que pueden generar herramientas laborales o emprendimientos, como el Taller de Cocina Navideña, que en su primera etapa contó con 80 participantes y esperamos con ansias la segunda, que será el 20 de diciembre”.