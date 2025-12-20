El CPB de Diadema despidió el año

Este sábado, pasado el mediodía, se desarrolló la jornada que marcó el cierre de las actividades anuales en el Centro de Promoción Barrial de Diadema, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del municipio comodorense. En el lugar, una gran cantidad de niñas, niños y adolescentes disfrutaron de diversas propuestas lúdicas y compartieron un almuerzo con los integrantes del equipo de trabajo de la institución, junto al acompañamiento del secretario de la cartera, Ángel Rivas, y la subsecretaria Julieta Miranda.

Al respecto, Rivas señaló: “Acompañamos este cierre de actividades de todas las propuestas que tiene el CPB Diadema. En un año en el cual se tomaron decisiones políticas de fortalecer el espacio. En tanto el día de hoy, compartimos un almuerzo con la familia y generamos actividades recreativas para todos”.

“Fue un gran año junto a todo el equipo y las familias del jardín maternal, apoyo escolar y Juegoteca, lo que se vio reflejado en esta última jornada donde cada uno de los integrantes del CPB se sumaron a las distintas actividades incluyendo los adultos mayores”.

Paola Herrera, directora del CPB Diadema, sostuvo: “los vecinos del barrio y toda la comunidad, acompañaron este proceso donde participaron alrededor de 50 chicos, y cerca de 15 adultos mayores durante todo 2025”.

Herrera adelantó que para el año que viene se están diagramando las actividades de verano. “La colonia arrancará el 8 de enero y se llevará a cabo los martes y jueves con los grupos de apoyo escolar, juegoteca y jóvenes del barrio que se anotaron. Mientras que en febrero, arrancaremos con el jardín maternal”, concluyó.