Los restos encontrados en Concordia corresponden a Martín Sebastián Palacio, el chofer contactado por el femicida antes de viajar a Córdoba. Laurta es apuntado ahora por tres crímenes.

El cuerpo hallado desmembrado en Entre Ríos es del remisero que llevó a Laurta

La investigación por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba sumó ahora el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio en la provincia de Entre Ríos. Este martes confirmaron que el cuerpo hallado el lunes pertenece al chofer que estaba desaparecido desde el 7 de octubre.

El cadáver fue encontrado en una zona rural cercana a Estación Yeruá, a 11 kilómetros de donde se detectó por última vez la señal del celular de Palacio, el conductor que Pablo Laurta había contratado para viajar desde Concordia hasta la capital cordobesa días antes de los asesinatos en barrio Villa Serrana.

Con este desenlace la Justicia apunta a Laurta por tres crímenes. A la causa iniciada en los tribunales cordobeses por los femicidios se suma el homicidio que es investigado por una fiscalía entrerriana. El acusado permanece detenido en esa provincia.

Palacio, de 49 años, era dueño de una empresa de taxis de alta gama en y era de Córdoba aunque estaba radicado en Ciudad de Buenos Aires. Durante la pandemia había sido contactado por Laurta, quien la semana pasada volvió a llamarlo con intenciones de que lo traslade hacia la ciudad donde asesinó a su expareja y a su exsuegra.

Este martes se conoció que el asesino uruguayo realizó un entrenamiento en kayak de 10 días antes de cruzar desde su país hacia Entre Ríos.

El lunes a la tarde, equipos de búsqueda con drones y personal terrestre encontraron un cadáver desmembrado en medio de los rastrillajes desplegados por las fuerzas de seguridad. El cuerpo no tenía cabeza ni brazos.

Los restos fueron trasladados a Concordia para su identificación forense, que concluyó este martes confirmando que se trataba de Palacio.

La secuencia temporal es clave: pocas horas después de que el remisero se encontrara con Laurta en la terminal de Concordia, la noche del 7 de octubre, se cree que el femicida lo asesinó y se deshizo del cuerpo en la zona rural entrerriana antes de continuar solo hacia Córdoba por rutas secundarias.

Los investigadores sostienen que Laurta planificó con precisión cada paso: contactó al chofer que ya conocía, ejecutó el crimen en Entre Ríos, quemó el auto en Villa Retiro y en menos de 24 horas cometió el doble femicidio en barrio Villa Serrana. Finalmente, intentó fugarse con su hijo de 5 años hacia Uruguay, pero fue detenido en un hotel de Gualeguaychú.

La billetera de Palacio fue hallada en la habitación donde arrestaron al acusado, un dato que ya había encendido las alarmas de los investigadores.