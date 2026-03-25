Combustibles en alza: YPF ajusta precios a diario y presiona el bolsillo

Los surtidores de YPF en Comodoro Rivadavia volvieron a registrar un nuevo aumento en los precios de los combustibles, consolidando una tendencia de subas diarias que ya se extiende por más de una semana. Este martes, la nafta Súper alcanzó los $1796 por litro, y todo indica que en las próximas horas podría superar la barrera de los $1800.

La dinámica responde a un proceso de reacomodamiento de precios impulsado por la conducción de la petrolera estatal, en un contexto marcado por variables internacionales y tensiones en el mercado energético.

Desde la presidencia de YPF, Horacio Marín explicó que el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán impacta en la estructura de costos del sector. En ese marco, se había estimado un traslado del 10% a los surtidores de manera transitoria. Sin embargo, los incrementos registrados en Comodoro ya superan esa proyección inicial.

Suba acelerada en marzo

El incremento en lo que va del mes resulta significativo. El pasado 10 de marzo, el litro de nafta Súper se ubicaba en $1608, mientras que tras el último ajuste del 24 de marzo trepó a $1796, acumulando una suba del 11,6% en apenas dos semanas.

Este ritmo de actualización impacta directamente en los costos cotidianos de los automovilistas y en la logística de la ciudad.

Llenar el tanque, cada vez más caro

El efecto se refleja con claridad en el gasto diario. Hace quince días, llenar un tanque de 50 litros demandaba alrededor de $80.400. Hoy, con los valores vigentes, ese mismo volumen requiere cerca de $89.800, es decir, casi $10.000 más.

Precios actuales en Comodoro

El cuadro tarifario vigente en estaciones de YPF en la ciudad es el siguiente:

Nafta Súper: $1796

Nafta Infinia: $1996

Diésel: $2108

Infinia Diésel: $2239

Con este escenario, la incertidumbre se mantiene y el mercado local sigue de cerca la evolución de los precios internacionales, que continúan marcando el pulso de los surtidores en la región.