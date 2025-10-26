El cura Molina votó en Cañadón Seco

El sacerdote salesiano y candidato a diputado nacional de Santa Cruz en primer término por Fuerza Patria, Juan Carlos Molina sufragó en la Escuela N°23 de Cañadón Seco.

Lo hizo alrededor de las 9:30 y al igual que los empadronados en esa localidad, tuvo que emitir dos Boletas Únicas de Papel (BUP) en diferentes urnas.

Ello en razón que en esa localidad también se renueva la presidencia de la comisión de fomento por dos años para completar el periodo institucional 2023/ 2027 por el fallecimiento de Jorge Soloaga.

Molina lució el poncho y la bufanda que lo caracterizaron en su campaña electoral y al retirarse del establecimiento dialogó con la prensa, destacando en principio el valor simbólico y personal de participar por primera vez como postulante.

Precisó que le correspondió votar en Cañadón Seco porque tiene su domicilio “acá cerquita, en Valdocco” que es la Fundacion que él mismo creara hace 25 años.

Por otra parte se refirió al clima electoral que se vivió durante la campaña, evaluando que la misma “fue muy dura y muy sucia en algunos momentos".

Pese a ello, resaltó, “nosotros hemos tratado de hacer una campaña distinta, donde el centro estaba puesto en la persona, en la escucha” y en no atacar a candidatos de otras fuerzas políticas”.

Finalmente consideró que en las estas elecciones parlamentarias nacionales se plebiscitan modelos “y ojalá podamos dar vuelta la situación que afronta el país pensando en los que más están sufriendo".

