El deporte comodorense avanzará con las obras del Albergue y el Hotel Deportivo

Este lunes, en el Hotel Deportivo en kilómetro 3, se desarrolló una nueva reunión de la que fueron parte el intendente de Comodoro, Othar Macharashvili, Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, Liliana Peralta, secretaria de Cultura, Martín Gurisich, a cargo de e la Dirección General de Deportes, y los concejales; Marcos Panquilto y Ariel Montenegro, junto con referentes de distintas disciplinas deportivas de la ciudad.

En la misma, se ratificó postergar la Expo Deportes para el año 2027 y redireccionar el destino de esos fondos a obras de remodelación y acondicionamiento del Albergue Municipal Evita, junto con la ampliación del comedor del Hotel Deportivo y la readecuación de distintos espacios internos. Además, se coordinó llevar adelante el desfile deportivo, con fecha prevista para noviembre de este año.

La decisión responde a una propuesta elevada por dirigentes de distintas disciplinas al Ejecutivo Municipal con el objetivo de priorizar el Albergue y el Hotel Deportivo.

El intendente Othar Macharashvili, manifestó ante la dirigencia que desde el Estado municipal consideran que en el deporte "somos una comunidad inmensa, la inversión que tiene el deporte en esta ciudad no existe en proporción en el país. Hay compromisos que se asumieron con distintas instituciones y vamos a ir cumpliéndolos. Vamos a ayudar al deportista, porque creemos que el deporte es una inversión a sostener".

Sobre la puesta en valor de las obras sostuvo que "el Hotel Deportivo es el mejor del país, no hay otro hotel público como el que tenemos acá. Estamos bajando fondos para que lo techemos y lo tengamos rápido, porque será mejor calidad para la actividad que todos hacen” en tanto que el Albergue Municipal Evita “vamos a modificarlo, toda el área de los baños, cocina, comedor para que se puedan realizar sus actividades, las competencias".

Por su parte, Hernán Martínez, titular de Comodoro Deportes expresó que "estas obras se hacen con la dirigencia deportiva. Ese comedor del Hotel Deportivo lo hacen los dirigentes, ellos vieron el proyecto, la obra, ven como se ejecuta".

Sobre el desfile deportivo que está previsto que se lleve adelante la segunda semana del mes de noviembre, el titular del Ente señaló que la idea “es que el deporte salga a la calle, que se muestre en su totalidad. Es un desafío y compromiso muy grande que tenemos que tomar todos”.

DIRIGENCIA DEPORTIVA

Héctor Echaniz, dirigente del club Stella Maris, se refirió al encuentro y la actualidad del deporte en el difícil contexto del país. “La economía está muy difícil para todos, más para los clubes que estamos trabajando con los chicos de los barrios. Yo no dejo de agradecer siempre la ayuda de Comodoro Deportes, a través de Hernán (Martínez), que siempre sostienen a los clubes y los apoyan”.

Por su lado, Gustavo Trevisol de la escuela de Patín Vientos Patagónicos, aseguró que “me parece perfecto que la inversión sea en infraestructura, llámese el Albergue Municipal o el Hotel Deportivo, que es impresionante. Este Hotel no lo tiene nadie, entonces si podemos mejorarlo o ampliarlo me parece perfecto. Postergaríamos la Expo y el año que viene la haríamos con más fuerza, pero con esto encaminado, con el apoyo que siempre nos dan en un año complicadísimo”.

Nancy Regina del club Acuarium, en su momento señaló que “creo como dirigente que, si es una decisión unánime que sirve para poder seguir realizando obras, que tengan su asidero en todos los deportistas, bienvenido sea. Necesitamos los espacios físicos para poder hacer que el deporte siga creciendo acá, en la ciudad. Nuestro Comodoro está hermoso, con todo lo que tiene y realmente, lo que pasa acá no pasa en todos lados con la infraestructura. Estamos atentos a las directivas que salgan de la mayoría y por supuesto, acompaño esta decisión”.

Gustavo Camino, presidente de la Comisión Futsal Principal de Comodoro, desde su lado, consideró que “la verdad es que la idea salió desde la dirigencia, que estamos desde hace años en el deporte. Teniendo en cuenta que tenemos un Estado municipal que siempre escucha a los dirigentes salió con esta propuesta de postergar este año la Expo y esos fondos se re direccionen al Albergue Evita, que hace años lo tenemos, y el Hotel Deportivo. La dirigencia la entendió muy bien, ellos son parte de la familia, de la sociedad, parte de lo que pasa en el país que nos afecta a todos. La verdad es que fuimos escuchados y aceptados, que es algo muy importante”.