El desgarrador testimonio del abuelo de las gemelas agobiadas por el bullying

Gustavo Lima, el abuelo de las gemelas de 12 años que saltaron del tercer piso del edificio en el que vivían con la intención de quitarse la vida, contó que hace algunos meses la menor que falleció lo llamó para pedirle ayuda.

En diálogo con Canal 8 de Mar del Plata (ciudad natal de las gemelas), el hombre relató cómo fue el llamado que recibió por parte de la niña que murió tras arrojarse del balcón presuntamente agobiada por el bullying que sufría ella y su hermana por ser argentinas. "Gustavo, me quiero ir a Mar del Plata, no quiero estar más acá, no quiero pasar un cumpleaños más acá, quiero estar en tu casa", fueron las palabras de la adolescente a su abuelo, según lo que él mismo reveló.

Respecto al estado de salud de la otra gemela, explicó: "Leila está estable, luchando por su vida. Tiene los brazos quebrados, golpes en la cara y un pulmón comprometido".

Lima aún no puede encontrar explicación de lo que sucedió y aseguró que se contactaba con ellas de manera frecuente.

El hombre recordó cómo fueron los primeros años de su hijo y la mujer de él en España: "Los dos primeros años de la pandemia la pasaron mal. Pero mi hijo pudo conseguir un trabajo bueno y pudo tener mejor calidad de vida que es lo que buscan todos cuando se van de acá".

Y agregó: "Mis nietas siempre me decían que estaban bien en la escuela. Los padres trabajaban los dos y a veces ellas se manejaban solas yendo a la escuela. Quizás a ellas se les juntaron un montón de cosas. Los padres se habían separado por situaciones de pareja y volvieron a estar juntos. Estaban bien, contentos. No sé qué detonó esto".

Quebrado, Lima sumó: "No me puedo explicar cómo dos nenas tan sanas, tan hermosas, que no les faltaba de comer ni el cariño de nadie… No lo puedo entender, es inexplicable que un nene de 12 años tome esa decisión tan drástica".

Colecta

El abuelo de las gemelas pidió ayuda para reunir el dinero que necesita para poder viajar a España cuanto antes. El número al que se puede llamar para donar es (0223) 4391454. También se pueden realizar transferencias bancarias con el alias: ARBOL.YERBA.DONA.

"Necesito sacar ya el pasaporte y cuesta dinero. Un dinero que no tengo. Nos están ayudando los amigos para juntar lo poco que puedan. Se necesita muchísima plata para viajar. Necesito que alguien de Cancillería nos pueda dar una mano para viajar lo más pronto posible. Mi hijo está desesperado porque están solos. Les pedimos a todos que nos den una mano", rogó.

Las gemelas argentinas "sufrían bullying"

En la investigación del caso de las gemelas argentinas de 12 años que cayeron de un tercer piso en Barcelona, de las cuales una murió y la otra quedó en grave estado, se presentan dos hipótesis: una que apunta a una situación familiar conflictiva y otra que señala que las menores eran víctimas de bullying en la escuela.

A pesar de que no se descarta ninguna posibilidad, en base a las primeras pesquisas los investigadores señalaron que no se encontraron signos de criminalidad en la escena donde fueron hallados los cuerpos y tampoco en el balcón desde donde cayeron las niñas.

Cabe mencionar que las autoridades dedicadas a la investigación del caso resaltaron que, al momento de la tragedia, la madre de las gemelas se encontraba trabajando y su padre no las estaba viendo. Además, en el balcón hallaron dos sillas, las cuales habrían utilizado para saltar al vacío y dos cartas manuscritas firmadas por las menores.

En este contexto, fue el primo de las niñas, identificado como Kevin, el primero que afirmó en medios locales que ambas sufrían acoso escolar en el instituto Llobregat al que asistían en el municipio de Sallent. "Sus padres hablaron con la dirección del colegio y del instituto. Eran dos niñas muy buenas que no se metían con nadie", explicó.

"Había un grupo que se reía de ellas por su acento. Dos criaturas hermosas y pequeñas que no habían aprendido todavía a vivir y que siempre estaban sonriendo. Lo estaban pasando mal, y de hecho iban a ir al psicólogo, pero sus padres no eran conscientes de que la situación era tan grave", agregó el joven.

Si Usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, comuníquese con la Línea de Prevención del Suicidio al 135 o (011) 5275-1135 desde todo el país.