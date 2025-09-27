"El Diablillo" Cabrera volverá a combatir luego de tres años

El sábado 11 de octubre, el comodorense peleará en el festival de kickboxing “Guerra de Leones VI” ante el chileno Gonzalo Machuca en el Gimnasio municipal 1.

Luego de 3 años sin combatir, Adrián Cabrera volverá a pelear y será una de las estrellas del prestigioso festival “Guerra de Leones VI” que reunirá a los mejores exponentes del kickboxing. “El Diablillo” enfrentará al chileno Gonzalo Machuca en el Gimnasio municipal Nº1.

“Estoy muy contento de volver a pelear en mi ciudad y otra vez representar al país. Estoy con muchas ganas de que el 11 de octubre la gente me vea volver a brillar, en una nueva versión de mí, mucho más maduro y al cien”, subrayó.

Sobre su rival, Cabrera aseguró que “Machuca anda bien, es fuerte y está activo. Lo estuvimos mirando un poquito y vamos a salir a plantear una pelea de cerca, a imponer mi ritmo de pelea y mi pegada. Estoy entrenando muy fuerte para que el título se quede en Comodoro”.

“Estoy muy agradecido con Alejandro Mellado por darme esta oportunidad de ser protagonista de su evento. Tiene el condimento especial de ser un Argentina versus Chile, así que estoy con muchas ganas de que llegue el día para poder defender la bandera”, sentenció.

Hace más de 1 año que Adrián Cabrera formó el Team Diablillo con la idea de albergar, contener y formar a deportistas a partir de los 6 años. La escuela sigue creciendo y sumando a personas que quieran practicar kickboxing.

Los entrenamientos se efectúan los lunes, miércoles y viernes, desde las 19:30, en la sede ubicada en Mariano Rodríguez 1129 del barrio Juan XXIII.

“Sigo formando mi escuela Team Diablillo, ya hace más de 1 año que estoy con eso, se están sumando muchos chicos. También estamos haciendo un trabajo social con mi papá ayudando a los pibes del barrio, tratándolos de sacar de los malos pasos, como en algún momento han ayudado a otros deportistas”, explicó.

Y detalló que “lo que estamos haciendo es tratar de que conozcan el deporte, se enfoquen en lo que es la disciplina y puedan salir de la calle”.

Para cerrar, Cabrera valoró el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes: “Estoy muy contento por el recibimiento de Hernán (Martínez), él siempre está tratando de dar una mano y contar con su apoyo es muy importante para que pueda seguir creciendo mi escuela y también para que pueda seguir creciendo mi carrera como deportista”.