El dibujante de Garfield sigue hablando de los plagios de Nik

El dibujante de Garfield, Gary Barker, apuntó contra el creador de Gaturro, Cristian Dzwnik 'Nik'. "Me entristece que plagie a tantos otros dibujantes", escribió.

La semana pasada el dibujante de Garfield, Gary Barker, subió un dibujo de Garfield y el perro Odie mirando a Gaturro. En la caricatura el gato naranja exclama "Qué es esto".

Esto hizo que miles de seguidores de Argentina comenzaran a comentarle la imagen, detallando que Cristian Dzwnik 'Nik', tiene innumerables plagios a otros artistas del país y el mundo.

"Si bien se mencionó que el personaje era controvertido, no tenía idea de cuánto. Me entristece que el creador de Gaturro plagie a tantos otros dibujantes. Pero me abruma la pasión por la justicia de tantos argentinos. ¡Gracias!", escribió Barker sobre los incontables plagios del “dibujante” Nik.