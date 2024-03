El drama familiar de Flor, de Gran Hermano

Florencia Regidor, participante de la nueva edición de Gran Hermano, reveló detalles íntimos sobre el drama de su relación con su padre. Durante una conversación frente a las cámaras con sus compañeros, Florencia abrió su corazón y compartió cómo enfrenta este vínculo delicado.

"Mi papá me preocupa un poco, él me dijo que le había cagado la vida cuando entré acá. Cuando ya estaba por entrar a la casa no lo vi, le mandé mensaje y no me contestó", explicó Florencia, dejando atónitos a sus compañeros con sus confesiones.

La concursante relató la situación de tensión que vivió con su padre, quien manifestó su desagrado por su participación en el reality. "Siempre me tiraba cosas negativas cada vez que me veía, y siempre referidas a Gran Hermano", agregó Florencia mientras dialogaba con sus compañeros en el patio.

Por otro lado, Florencia destacó el apoyo incondicional de su madre en contraste con la actitud de su padre. "Mi mamá siempre me apoyó y estuvo feliz por mí. Ella siempre supo cuando yo estaba en etapa de casting y mi papá no", expresó la concursante.

Florencia manifestó su angustia al recordar la pelea con su padre, quien llegó a afirmar que su participación en el programa le había arruinado la vida. "Me bardeó mal y mi mamá una vez se metió y le dijo que se calme porque me había dicho cosas muy feas", reveló la concursante.

La joven ya venía siendo noticia en los últimos días por su presente amoroso. Uno de los momentos más destacados de la reciente fiesta del viernes fue el rechazo de Nico a Flor, un episodio que sigue generando debate entre los participantes y el público.

El joven, quien previamente había mostrado interés en Rosina, ahora se vio envuelto en una situación similar con Flor, generando desconcierto entre sus compañeros. A pesar de las muestras de afecto recibidas por parte de la concursante, Nico pareció distanciarse, lo que llevó a muchos a cuestionar sus intenciones y deseos.