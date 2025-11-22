El equipo de Tadeo Carrazana tuvo un brillante cierre de año en el taekwondo

La escuela de taekwondo del Gimnasio municipal 4 logró varios podios en el Campeonato Nacional de Taekwondo, que se realizó en el Polideportivo Ingeniero Adolfo Sourdeaux, en Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Se destacaron, Dayron Suyon, Agustín González, Romina Fariñón, Darian Fleitas, Cain Segovia, Aquiles Yapura y el instructor Tadeo Carrazana, quien también estuvo a cargo de la delegación.

Al regreso del torneo que tuvo lugar el 16 de noviembre, Carrazana (IV Dan), aseguró. “Volvimos victoriosos del Campeonato Nacional. Darian Fleitas fue campeón nacional en lucha y obtuvo bronce en formas. Cain Segovia, subcampeón nacional en formas y logró bronce en lucha. Romina Fariñón, subcampeona nacional en forma y lucha. Dayron Suyon, fue campeón nacional en forma y subcampeón nacional en técnicas especiales (salto). Aquiles Yapura, subcampeón nacional en lucha y forma. Y en mi caso logré salir subcampeón nacional en rotura de poder”.

GANARON EL OVERALL

Además los competidores del Gimnasio municipal Nº 4 ganaron el overall a la mejor escuela con mayor cantidad de podios en todas las modalidades de competencia. “Hubo una excelente participación de Agustín González en tres modalidades, lucha, forma y técnicas especiales”, resaltó Carrazana

El Campeonato Nacional de Taekwon-do UTKDA fue organizado por la Unión Taekwon-do Argentina, estuvo abierto a todas las escuelas de la ITF e incluyó diversas modalidades como formas, combate, equipos, lucha preestablecidas, rotura de poder y técnicas especiales. El certamen se desarrolló en el Polideportivo de Ingeniero Adolfo Sourdeaux, en el partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires.

“Quiero agradecer a todos los que colaboraron con nuestras realizaciones para concretar este viaje, incluido Pastas Gales, padres y alumnos. Ahora para cerrar el año nos queda el Open Pico Truncado, organizado por el Team Rivera y la mesa de examen el 14 de diciembre. Finalizando todo el mismo día con una clase magistral de la sabonim Noelia Ferraro, directora de Lotus y entrenadora de la selección argentina, campeona mundial en el último campeonato mundial que se realizó en Croacia”, expresó por último Tadeo Carrazana, titular de la Academia Lotus en Comodoro.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.