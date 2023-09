El furcio de Diana Mondino tras el debate de candidatos a vice

Este miércoles por la noche se llevó a cabo el debate entre los candidatos a vicepresidente de las cinco fórmulas que participarán en las elecciones de octubre. Sin embargo, una de las “perlitas” de la jornada estuvo en manos de Diana Mondino, quien encabeza la lista de diputados por la Ciudad de Buenos Aires que acompaña a Javier Milei.

Sobre el final de la transmisión del programa emitido por TN, un periodista se acercó con la intención de entrevistarla. “Perdón, no quiero interrumpir... ¿qué tal, Diana? estamos en vivo”, dijo el movilero. La economista quiso evitar que le hagan preguntas, pero en su intento por escapar, lanzó una particular excusa. “No, no, no. Hoy la noche es de Patricia”, dijo Mondino confundiendo a la candidata de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, con Patricia Bullrich, quien se postula como representante de Juntos por el Cambio.

En las redes sociales, los usuarios no dejaron pasar el error y recurrieron a una serie de imágenes del año pasado donde se la ve junto con la candidata presidencial de JxC. “Diana tiró la fija para octubre”, escribieron.

Después de su furcio, subió una foto a su cuenta de Twitter con Villarruel, la candidata a la vicepresidencia del espacio político al que pertenece y agregó: “Con la ganadora!.

Mondino asistió al debate como parte de la comitiva que acompañó a la compañera de fórmula de Milei, entre quienes se contaron a sus pares Marcela Pagano y Alberto Benegas Lynch y a la candidata a gobernadora bonaerense de esa fuerza, Carolina Píparo.

El debate se llevó adelante en la previa al que protagonizarán el 1° y el 8 de octubre los candidatos presidenciales, Sergio Massa, Bullrich, Milei, Juan Schiaretti y Myriam Bregman.