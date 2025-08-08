La actividad a desarrollarse tanto sábado como domingo tendrá lugar en el Gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón.

El futsal promocional continúa con más acción del Clausura

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará el fin de semana una nueva fecha del torneo Clausura 2025.

En ese contexto, y como pasó en el inicio de este nuevo certamen, la actividad se jugará tanto el sábado como el domingo en el Gimnasio municipal N° 2 del barrio Pueyrredón.

Programa - Gimnasio municipal N° 2

SABADO 9 (14:45+15’)

15:00 PM FC Blanco vs El Lobito Futsal; C-09, 2017, 9° fecha.

15:40 Milan F.I vs MyL Futsal; C-09, 2017, 2° fecha.

16:20 Asturiano Celeste vs El Lobito Infantil; C-09, 2017, 2° fecha.

17:00 Halcones Dorados FC vs Nueva Chicago; C-09. 2016, 1° fecha.

17:40 Lanús vs La Super Económica; C-09. 2016, 1° fecha.

18:20 Asturiano Celeste vs MyL Futsal; C-09. 2016, 1° fecha.

19:00 Milan F.I vs El Lobito Infantil; C-09. 2016, 1° fecha.

19:40 El Lobito Infantil vs Casino CR; C-1, 2014, 1° fecha, zona B.

20:20 Lanús ‘A’ vs Deportivo DM Negro; C-17, 2008/09, 1° fecha, zona B.

21:20 MyL Futsal vs El Progreso; C-17, 2008/09, 1° fecha, zona B.

22:20 Guardianes JL vs Juan XXIII; C-17, 2008/09, 1° fecha, zona B.

DOMINGO 10 (9:45+15’)

10:00 Los Amigos del Fútbol vs La Scaloneta CR; C-13, 2012/13; 1° fecha, zona B.

10:50 Parma Futsal vs 211 Futsal; C-13, 2012/13; 1° fecha, zona B.

11:35 Los Matadores Azul vs El Pilar; C-13, 2012/13; 1° fecha, zona B.

12:25 Inter vs Lanús; C-13, 2012/13; 1° fecha, zona B.

13:10 Casino CR vs MyL Futsal; C-13, 2012/13; 1° fecha, zona B.

14:00 Milan Futsal vs Galácticos; C-13, 2012/13; 1° fecha, zona B.

14:50 Asturiano Celeste vs Lanús Infantil; C-11, 2014, 2° fecha.

15:30 CIPA vs La Provee Futsal; C-15, 2010/11, 1° fecha, zona A.

16:20 Guardianes JL vs Deportivo DM; C-15, 2010/11, 1° fecha, zona A.

17:05 La Super Económica vs 211 Futsal; C-15, 2010/11, 1° fecha, zona B.

17:55 HDP Futsal vs Prekad ‘B’; C-15, 2010/11, 1° fecha, zona B

18:40 Lanús vs La Scaloneta CR; C-15, 2010/11, 1° fecha, zona B.

19:30 Los Titanes FC Blanco vs Los Titanes FC Naranja; C-15, 2010/11, 1° fecha, zona B.

20:15 70/30 Petrosar vs Malvinas Club; C-15, 2010/11, 1° fecha, zona B.

21:05 Los Titanes FC Negro vs Deportivo San Cayetano; C-15, 2010/11, 1° fecha, zona A.

21:50 MyL Futsal vs Juan XXIII; C-15, 2010/11, 1° fecha, zona A.

22:35 Lanús ‘B’ vs Deportivo DM Blanco; C-17, 2008/09, 1° fecha, zona ‘A’.