El futsal promocional continúa con más torneo Clausura 2025

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará este lunes, desde las 12, en el Gimnasio municipal Nº 2, una nueva fecha de la fase clasificatoria del torneo Clausura 2025.
En ese contexto, se estarán jugando 14 partidos durante la jornada, destacando que a lo largo de la semana -desde el martes hasta el viernes-, se jugarán dos partidos por día, también en el escenario del barrio Pueyrredón.
A continuación se detalla la programación que se jugará desde este lunes al viernes en el Gimnasio municipal Nº 2.
Programa – Gimnasio municipal Nº 2
LUNES 3 (11:45+15’)
12:00 Lanús vs Casino CR; C-13, 2012/13, 7ª fecha, zona B.
12:50 211 Futsal vs Los Amigos del Fútbol; C-13, 2012/13, 8ª fecha, zona B.
13:40 Nero Futsal vs Lanús Infantil “B”; C-13, 2012/13, 8ª fecha, zona A.
14:30 La Provee Futsal vs Juanes Motos FS; C-13, 2012/13, 8ª fecha, zona A.
15:20 El Pilar vs Parma Futsal; C-13, 2012/13, 8ª fecha, zona B.
16:10 Casino CR vs PM FC Azul; C-11, 2014, 6ª fecha.
16:50 Halcones Dorados FC vs Flamengo; C-11, 2014, 6ª fecha.
17:30 JM Futsal vs Juanes Motos FS; C-11, 2014, 7ª fecha.
18:10 El Lobito Infantil vs La 14 FC; C-11, 2014, 7ª fecha.
18:50 La Provee Futsal vs Los Matadores; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona A.
19:40 Deportivo San Cayetano vs CIPA; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona A.
20:30 Juan XXIII vs Guardianes JL; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona A.
21:20 211 Futsal vs Malvinas Club; C-15, 2010/11, 4ª fecha, zona B.
22:10 Deportivo DM Blanco vs HDP Futsal; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona A.
MARTES 4 (22:00+15’)
22:15 La Súper Económica vs Los Titanes FC Blanco; C-15, 2010/11, 4ª fecha, zona B.
23:00 707 Futsal vs Lanús “B”; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona A.
MIERCOLES 5 (22:00+15’)
22:15 Los Titanes FC Negro vs Deportivo DM; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona A.
23:00 Prekad vs El Lobito Futsal; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona A.
JUEVES 6 (22:00+15’)
22:15 MyL Futsal vs Fortaleza; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona A.
23:00 Amigos del Poli vs CIPA; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona A.
VIERNES 7 (22:00+15’)
22:15 Prekad “A” vs Alma Gaucha; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona A.
23:00 El Progreso vs Lanús “A”; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona B.