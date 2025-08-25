El futsal promocional continuó con su fase regular del Clausura

Con un programa importante de partidos, este sábado se desarrolló en la sede de Comisión de Actividades Infantiles y en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.
En ese contexto, en las canchitas 1 y 3 de la entidad “Azzurra” se desarrollaron los partidos de la rama infantil, mientras que en Kilómetro 3, vieron acción los equipos de las denominaciones C-13, C-15 y C-17.
Panorama
DENOMINACION C-09 2017
2ª fecha
- Lanús 6 (Giovanni Meza-Tadeo Domínguez 2-Santino Encina 3) / Los Matadores 3 (Lorenzo Carmona-Oseías Almirón-Felipe Moyano).
- PM FC Blanco 2 (Emir González-Santino Oyarzo) / JM Futsal 2 (Lautaro Milán-Luan Funes).
DENOMINACION C-09 2016
2ª fecha
- Lanús 3 (Bautista Mansilla-Guiliano Bonelli 2) / El Lobito Futsal 3 (Caleb Canales-Tahiel Mansilla-Thiago Cabral).
- PM FC Azul 4 (Francisco Silveira-Emiliano Aldaba-Elías Debesa-Dimitri Alaniz) / Nueva Chicago 1 (Bautista Gallardo).
- Vikingos FC 3 (Santino Loncón-Luis Alfonso-Santino Cárdenas) / MyL Futsal 4 (Stefano Mangieri-Mateo González-Santiago Ayala 2).
- Halcones Dorados FC 2 (Thomás Quiñonero-Tiziano Flores) / La Super Económica 2 (Uriel Castillo 2).
- PM FC Negro 5 (Eloy Abalos 3-Valentino Villacorta-Julián Tolosa) PM FC Blanco 2 (Ignacio Guineo-Emir Gonzales).
- Asturiano Celeste 5 (Bastian Pucheta 2-Gael Rayan- Ayrton Muñoz 2) / Milan F.I 2 (Blas Belsito-Ciro Cárdenas).
DENOMINACION C-11 2015
2ª fecha
- El Lobito Infantil 5 (Ciro Paredes-Bautista Vidal 3-Gian Lemos) / Juanes Motos Futsal 0.
- Vikingos FC 3 (Santino Millalonco-Bautista Hernández 2) / PM FC Negro 0.
- Asturiano Celeste 7 (Viggo Bacarili 2-Alejo Díaz-León Hernández 2-Milo Huenelaf-Noah Ruiz) / Parma Futsal 2 (Ramiro Perales-Román Rivera).
- PM FC Blanco 3 (Santino Acevedo-Alejo Ortiz 2) / Comodoro FC 5 (Alfi Andretta-Lorenzo Altamirano 2-Milo Andretta 2).
- Los Matadores 0 / Halcones Dorados FC 2 (Francis De Vadillo 2).
- Casino CR 3 (Santiago Ainol-Mateo Ferreyra-Francesco Buffa) / La Super Económica 4 (Giovanni Gómez 2-Benicio Villarroel-Noah Méndez).
DENOMINACION C-11 2014
2ª fecha
- PM FC Azul 1 (Jerónimo De Brito) / La 14 FC 4 (Teo Gortari-Benicio Loncón 3).
- Juanes Motos Futsal 5 (Benjamín Barrientos 2-Agustín Reynoso 2-Ciro Cofre) / El Pilar 4 (Vicenzo Saldivia 3- Aaaron Mayorga).
DENOMINACION C-17
2ª fecha – Zona “A”
- El Lobito Futsal 10 (Thiago Balcón 2-Bautista Fuente- Valentino López 3-Lautaro Vásquez-Walter Toledo 2-Matías Salmanca) / Deportivo DM Blanco 3 (Santiago Sosa-Lucas Mancilla 2).
- HDP Futsal 5 (Thiago Cárcamo 2-Lionel Subiabre -Dylan Curín-Bruno Barría) / 707 Futsal 1 (Benjamín Márques 2).
1ª fecha – Zona “B”
- Deportivo San Cayetano 2 (Axel Leviñanco-Jeremías Larrosa) / Guerreros de Malvinas 1 (Franco Albín).
DENOMINACION C-15
1ª fecha – Zona “B”
- CyS Futsal 8 (Leonel Robledo 2-Thiago Cancino-Alex Díaz-Máximo Lazarte-Ian Asencio-Santino Díaz 2) / Nero Futsal 1 (Santino Navarro).
DENOMINACION C-13
2ª fecha – Zona “A”
- Los Matadores Rojo 5 (Joel Paredes-Tiago Viana-Fabio Zamora 3) / Guardianes JL 1 (Axel Mendoza).
- La Super Económica 16 (Thiago Muñoz 3-Zahir Duré-Ezequiel Juárez 5-Stefano Iglesia 2-Bastian Chaile 3-Erik Sosa 2) / Nero Futsal 1 (Francisco Borquez).
3ª fecha – Zona “A”
- Guerreros FC 1 (Leonel Velásquez) / Malvinas Club 7 (Joaquín Hidalgo 2-Santino Guerrero 2-Ian Quintana-Mateo Millalipe-Bautista Altamirano).
3ª fecha – Zona “B”
- Lanús Infantil “A” 20 (Tiziano Hernández 3- Giovanni Guinao 3 -Bastian Miranda 5- Ian Barría 3-Mateo Núñez -Juan Cruz Cárdenas-Dante Latorre 4) / 211 Futsal 0.