Fue el sábado y domingo en instalaciones del Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

El futsal promocional jugó una nueva fecha del Clausura

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó en el Gimnasio municipal 2, una nueva fecha del torneo Clausura 2025.

En ese contexto, la actividad se desarrolló, como es habitual, tanto el sábado como el domingo.

Por otra parte, la Asociación Promocional dio a conocer este lunes el listado de jugadores de la preselección C-17 que comenzará a trabajar con miras al Torneo Argentino de la categoría que se jugará en la localidad de Esquina, provincia de Corrientes del 12 al 17 de octubre.

El cuerpo técnico se encuentra liderado por Marcos Contreras como entrenador, mientras que Leonel Tula es el ayudante técnico, Aristóteles Páez es el preparador físico, Franco Manjón es el entrenador de arqueros, y Marcelo Ramos oficia como el coordinador.

A continuación se detallan los 25 jugadores que fueron convocados para iniciar la preparación: De 707 Futsal: Brandon Lionel Marques Da Rosa.

De Amigos del Poli: Emanuel Medina, Nicolás Serrano y Gabriel Ricardi.

De Deportivo DM Negro: Matías Angel Mercado.

De El Lobito Futsal: Sahir Luka Herrera, Gustavo Valentino López, Lautaro Vásquez y Walter Agustín Leonel Toledo.

De HDP Futsal: Thiago Cárcamo.

De Luz y Fuerza: Ignacio Joaquín Hernández, Antonio Ismael Mansilla, Nicolás Valentino Reynoso, Alexis Joaquín Coronado, Agustín Hernández, Eneas Yamil Lazarte, Lautaro Facundo Araujo Uribe y Nicolás Martín González.

De MyL Futsal: Kevin Puggione, Ivo Gallardo y Ciro Araneda.

De Lanús ‘A’: Steven Dylan Molina Godoy, José Joaquín Tula y Jesús Matías Santino Sanzana.

De Niupi Principal: Ezequiel Subiabre.

…………………..

Panorama

C-09 2017

2ª fecha

- Milan F.I 1 (Adrián Romero) / MyL Futsal 3 (Faustino Flores 2-Santino Vargas).

- Asturiano Celeste 3 (David Silvero 2-Alex Taborda) / El Lobito Infantil 2 (Benjamín Suárez 2).

9ª fecha

- PM FC Blanco 0 / El Lobito Futsal 9 (Nicolás Ojeda 3- Lautaro Sobarzo 4-Santino Care 2).

C-09 2016

1ª fecha

- Halcones Dorados FC 2 (Thomás Quiñonero 2) / Nueva Chicago 4 (Mateo Ovalle -Lisandro Acosta 2-Santino Gonzales).

- Lanús 2 (Juan Martín Mansilla 2) / La Super Económica 3 (Ian Alvarado-Uriel Castillo-Tahiel Mayorga).

- Asturiano Celeste 1 (Lorenzo Pastrana) / MyL Futsal 4 (Mateo González -Santiago Ayala-Ciro Oyarzo 2).

- Milan F.I 0 / El Lobito Infantil 7 (Caleb Canales 2-Román Cisnero 2- Mateo Vero-Thiago Cabral 2).

C-11 2014

2ª fecha

- El Lobito Infantil 1 (Romeo Vega) / Casino CR 3 (Mateo Villarroel-Jerónimo Carrizo 2).

- Asturiano Celeste 1 (Rodrigo Manjón) / Lanús Infantil 6 (Noah Saralegui 2-Pedro Carro-Mateo Lincopil 3).

C-17

1ª fecha – Zona ‘A’

- Lanús ‘B’ 4 (Lucas De Olivera 2-Thiago Villalba 2) / Deportivo DM Blanco 3 (Joaquín Barrientos-Thiago Sotelo-Lucas Mancilla).

1ª fecha – Zona ‘B’

- Lanús ‘A’ 6 (Bautista Echeverría-Dylan Molina 3-Joaquín Tula-Santiago Cayupel) / Deportivo DM Negro 3 (Nehemías Sosa-Matías Mercado-Cristian Zambrano).

- MyL Futsal 1 (Alexis Rivas) / El Progreso 2 (Alan Díaz 2).

- Guardianes JL 10 (Leandro Acosta 2-Leandro Ibáñez 2- Wilson Vega-Gabriel Sánchez-Santiago Uribe 3-Lucas Gómez) / Juan XXIII 1 (Tiziano Cossio).

C-15

1ª fecha – Zona ‘A’

- CIPA 9 (Leandro Mansilla-Tomás Cheuqueman-Lucas Canquel 3-Tomás Muñoz 2-Jeremías Mansilla 2) / La Provee Futsal 1 (Fabricio Salomón).

- Guardianes JL 2 (Francisco Mendoza 2) / Deportivo DM 1 (Bastian Gatica).

- Los Titanes FC Negro 12 (Thiago Pereyra 2-Dante González 6-Juan Ignacio Melián 3-Joel Mañao) / Deportivo San Cayetano 0.

- MyL Futsal 6 (Román Díaz 2-Vicente Mandaglio 3-Benjamín Errecalde) / Juan XXIII 0.

1ª fecha – Zona ‘B’

- La Super Económica 7 (Tomás Gómez 2-Agustín Maripillan-Benjamín Fernández-Mirko Zelich-Brian Benítez -Emanuel Godoy) / 211 Futsal 0.

- HDP Futsal 3 (Bruno Barría-Máximo Aguilar 2) / Prekad ‘B’ 0.

- Lanús 2 (Bruno Toro-Ian Ballona) / La Scaloneta CR 1 (Enzo Loncón).

- Los Titanes FC Blanco 3 (Bruno Salvo-Luciano Burgos -Yoel Cambel) / Los Titanes Naranja 1 (Alejandro Zadig).

- 70/30 Petrosar 3 (Bautista Barrría-Carlos Colivoro-Thiago Llanquín) / Malvinas Club 1 (Theo Uribe).

C-13

1ª fecha – Zona ‘B’

- Los Amigos del Futbol 6 (Lautaro Poveda 3-Alexander Rodríguez-Ian Chaura 2) / La Scaloneta CR 2 (Stefano Díaz 2).

- Parma Futsal 6 (Santino Tenorio 2-Máximo Soto 2-Mateo Ferreyra-Uriel González) / 211 Futsal 1 (Benicio Soto).

- Los Matadores Azul 5 (Joaquín Hidalgo-Máximo Martínez -Franco Wynnergh -Emanuel Aguilar 2) / El Pilar 2 (Ignacio Navarro -Thiago Domínguez).

- Inter 3 (Jeremías Pérez 2-Alejo Miroglio) / Lanús 2 (Ian Flores-Daniel Flores).

- Casino CR 4 (Gastón Escobar 2-Matheo Montero 2) / MyL Futsal 2 (Juan Ignacio Llesona 2).

- Milan Futsal 0 / Galácticos 1 (Dylan Miranda).