El futsal promocional se jugará viernes y sábado

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuará este fin de semana con la disputa de la fase regular del torneo Clausura 2025.
En ese contexto, la actividad se desarrollará en el Gimnasio municipal Nº 2 y en total se jugarán 27 partidos, Este viernes se disputarán 18 encuentros, mientras que al día siguiente, serán nueve los partidos a jugarse.
A continuación se detalla la programación que se jugará este fin de semana en el escenario que se encuentra en el barrio Pueyrredón.
Programa – Gimnasio municipal Nº 2
VIERNES 10 (9:45+15’)
10:00 El Pilar vs Milan Futsal; C-13, 2012/13, 6ª fecha, zona B.
10:50 Lanús Infantil “A” vs MyL Futsal; C-13, 2012/13, 6ª fecha, zona B.
11:35 Los Amigos del Fútbol vs Parma Futsal; C-13, 2012/13, 6ª fecha, zona B.
12:25 Guardianes JL vs Guerreros FC; C-13, 2012/13, 6ª fecha, zona A.
13:10 MyL Futsal Blanco vs La Cigarra; C-13, 2012/13, 6ª fecha, zona A.
14:00 Juanes Motos FS vs La Super Económica; C-13, 2012/13, 6ª fecha, zona A.
14:40 MyL Futsal vs Los Matadores; C-09, 2017, 5ª fecha.
15:15 JM Futsal vs Lanús; C-09, 2017, 5ª fecha.
15:55 Lanús Infantil vs Los Matadores; C-11, 2015, 6ª fecha.
16:30 Casino CR vs Vikingos FC; C-11, 2015, 6ª fecha.
17:10 El Lobito Infantil vs Parma Futsal; C-11, 2015, 6ª fecha.
17:45 Halcones Dorados FC vs Vikingos FC: C-09, 2016, 5ª fecha.
18:20 Flamengo vs Juanes Motos FS; C-11, 2014, 5ª fecha.
19:00 El Lobito Infantil vs El Pilar; C-11, 2014, 5ª fecha.
19:35 MyL Futsal vs Los Matadores; C-15, 2010/11, 3ª fecha, zona A.
20:25 Fortaleza vs Alma Gaucha; C-15, 2010/11, 3ª fecha, zona A.
21:10 Los Titanes FC Negro vs La Provee Futsal; C-15, 2010/11, 4ª fecha, zona A.
22:00 Deportivo DM Negro vs Juan XXIII; C-17, 2008/09, 3ª fecha, zona A.
SABADO 11 (15:45+15’)
16:00 HDP Futsal vs Los Titanes FC Naranja; C-15, 2010/11, 2ª fecha, zona B.
16:50 Lanús vs Malvinas Club; C-15, 2010/11, 2ª fecha, zona B.
17:35 CyS Futsal vs La Scaloneta CR; C-15, 2010/11, 4ª fecha, zona B.
18:25 Nero Futsal vs 70/30 Petrosar; C-15, 2010/11, 4ª fecha, zona B.
19:10 Fortaleza vs CIPA; C-15, 2010/11, 4ª fecha, zona A.
20:00 Juan XXIII vs Los Matadores; C-15, 2010/11, 4ª fecha, zona A.
20:45 MyL Futsal vs Guardianes JL; C-15, 2010/11, 4ª fecha, zona A.
21:35 Deportivo Los Teros vs HDP Futsal; C-17, 2008/09, 5ª fecha, zona A.
22:35 Deportivo DM Blanco vs CIPA; C-17, 2008/09, 5ª fecha, zona A.