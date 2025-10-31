El futsal promocional sigue con más acción del torneo Clausura

Un total de 28 serán los partidos que se jugarán el fin de semana por una nueva fecha de la fase clasificatoria del torneo Clausura 2025, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.
En ese contexto, la actividad se desarrollará en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.
Este sábado se jugarán once partidos, dando inicio la programación a partir de las 15, mientras que el domingo, la actividad comenzará a las 10 de la mañana, con los restantes 17 encuentros.
Se destaca la presentación de Los Titanes Negros FC, flamante campeón argentino C-15, que se medirá ante Prekad “A.
Asimismo, la programación del futsal menor continuará el lunes, también en el mismo escenario, con una nueva grilla de partidos.
Mientras que desde este lunes al viernes, siempre en el Pueyrredón, se jugarán dos partidos por jornada, dando comienzo el primero a las 22:15.
Programa – Gimnasio municipal Nº 2
SABADO 1 (14:45+15’)
15:00 PM FC Blanco vs La 14 FC; C-11, 2014, 6ª fecha.
15:40 Asturiano Celeste vs Los Matadores; C-09, 2017, 6ª fecha.
16:15 MyL Futsal vs PM FC Blanco; C-09, 2017, 6ª fecha.
16:55 PM FC Azul vs Milan F.I; C-09, 2017, 6ª fecha.
17:30 La Súper Económica vs Halcones Dorados FC; C-11, 2015, 6ª fecha.
18:10 Juanes Motos FS vs PM FC Blanco; C-11, 2015, 6ª fecha.
18:45 Lanús vs Los Titanes Blanco; C-15, 2010/11, 3ª fecha, zona B.
19:35 CyS Futsal vs Prekad “B”; C-15, 2010/11, 3ª fecha, zona B.
20:25 La Súper Económica vs Malvinas Club; C-15, 2010/11, 3ª fecha, zona B.
21:15 Amigos del Poli vs 707 Futsal; C-17, 2008/09, 5ª fecha, zona A.
22:15 Luz y Fuerza vs Guerreros de Malvinas; C-17, 2008/09, 5ª fecha, zona A.
DOMINGO 2 (9:45+15’)
10:00 MyL Futsal vs Milan Futsal; C-13, 2012/13, 7ª fecha, zona B.
10:50 Los Matadores Rojo vs Pase de Gol; C-13, 2012/13, 7ª fecha, zona A.
11:35 El Pilar vs Inter; C-13, 2012/13, 7ª fecha, zona B.
12:25 211 Futsal vs Los Matadores Azul; C-13, 2012/13, 7ª fecha, zona B.
13:10 Guardianes JL vs La Súper Económica; C-13, 2012/13, 7ª fecha, zona A.
14:00 El Lobito Infantil vs Comodoro FC; C-11, 2015, 7ª fecha.
14:40 Parma Futsal vs Halcones Dorados FC; C-11, 2015, 7ª fecha.
15:15 PM FC Negro vs Los Matadores; C-11, 2015, 7ª fecha.
15:55 Lanús Infantil vs Asturiano Celeste; C-11, 2015, 7ª fecha.
16:30 JM Futsal vs Asturiano Celeste; C-11, 2014, 6ª fecha.
17:10 El Pilar vs Lanús Infantil; C-11, 2014, 7ª fecha.
17:50 La Súper Económica vs La Scaloneta CR; C-15, 2010/11, 2ª fecha, zona B.
18:40 Prekad “B” vs Los Titanes FC Naranja; CR; C-15, 2010/11, 4ª fecha, zona B.
19:30 HDP Futsal vs Lanús; CR; C-15, 2010/11, 4ª fecha, zona B.
20:20 Los Titanes FC Negro vs Prekad “A”; CR; C-15, 2010/11, 3ª fecha, zona A.
21:10 Deportivo DM Negro vs MyL Futsal; C-17, 2008/09, 5ª fecha, zona B.
22:10 El Progreso vs Guardianes JL; C-17, 2008/09, 5ª fecha, zona B.
LUNES 3 (11:45+15’)
12:00 Lanús vs Casino CR; C-13, 2012/13, 7ª fecha, zona B.
12:50 211 Futsal vs Los Amigos del Fútbol; C-13, 2012/13, 8ª fecha, zona B.
13:40 Nero Futsal vs Lanús Infantil “B”; C-13, 2012/13, 8ª fecha, zona A.
14:30 La Provee Futsal vs Juanes Motos FS; C-13, 2012/13, 8ª fecha, zona A.
15:20 El Pilar vs Parma Futsal; C-13, 2012/13, 8ª fecha, zona B.
16:10 Casino CR vs PM FC Azul; C-11, 2014, 6ª fecha.
16:50 Halcones Dorados FC vs Flamengo; C-11, 2014, 6ª fecha.
17:30 JM Futsal vs Juanes Motos FS; C-11, 2014, 7ª fecha.
18:10 El Lobito Infantil vs La 14 FC; C-11, 2014, 7ª fecha.
18:50 La Provee Futsal vs Los Matadores; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona A.
19:40 Deportivo San Cayetano vs CIPA; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona A.
20:30 Juan XXIII vs Guardianes JL; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona A.
21:20 211 Futsal vs Malvinas Club; C-15, 2010/11, 4ª fecha, zona B.
22:10 Deportivo DM Blanco vs HDP Futsal; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona A.
MARTES 4 (22:00+15’)
22:15 La Súper Económica vs Los Titanes FC Blanco; C-15, 2010/11, 4ª fecha, zona B.
23:00 707 Futsal vs Lanús “B”; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona A.
MIERCOLES 5 (22:00+15’)
22:15 Los Titanes FC Negro vs Deportivo DM; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona A.
23:00 Prekad vs El Lobito Futsal; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona A.
JUEVES 6 (22:00+15’)
22:15 MyL Futsal vs Fortaleza; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona A.
23:00 Amigos del Poli vs CIPA; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona A.
VIERNES 7 (22:00+15’)
22:15 Prekad “A” vs Alma Gaucha; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona A.
23:00 El Progreso vs Lanús “A”; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona B.