Desde este martes hasta el viernes se disputarán dos juegos por día en el Gimnasio municipal Nº 2 por la fase clasificatoria del torneo Clausura.

El futsal promocional sigue con más partidos durante la semana

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuará a lo largo de la semana con la disputa de la fase clasificatoria del torneo Clausura 2025.

En ese contexto, la acción se desarrollará en el Gimnasio municipal Nº 2, y se jugará dos partidos por día desde este martes al viernes inclusive.

A continuación se detalla los resultados, con sus respectivos goleadores, que se registraron entre el sábado y domingo en el escenario que se encuentra en el barrio Pueyrredón.

Panorama

DENOMINACION C-11 2014

6ª fecha

- PM FC Blanco 2 (Cesarini Iglesia–Bautista Villegas) / La 14 FC 0.

- JM Futsal 0 / Asturiano Celeste 7 (Rodrigo Manjón–Theo Quiroga 3-Ciro Sepúlveda 2-Benjamín González).

- MyL Futsal 0 / Lanús Infantil 2 (Mateo Lincopil 2).

7ª fecha

- El Pilar 0 / Lanús Infantil 4 (Juanse Ruiz–Theo Avendaño-Mateo Lincopil 2).

DENOMINACION C-11 2015

6ª fecha

- La Super Económica 0 / Halcones Dorados FC 1 (Tiziano Flores).

- Juanes Motos Futsal 2 (Blas Aguilar–Thaiel España) / PM FC Blanco 6 (Teo Amaya 2-Joaquín García 2-Guiliano Barrientos-Orlando García).

7ª fecha

- El Lobito Infantil 2 (Benicio Pucheta–Gonzalo Alaniz) / Comodoro FC 6 (Alfie Andretta 2-Lorenzo Altamirano 2- Milo Andretta-Thiago Piñeiro).

- Parma Futsal 0 / Halcones Dorados FC 5 (Genaro Cruz– Nicolás Cartagena–AgustínMerlo-Benicio Saralegui-Tiziano Flores).

- PM FC Negro 1 (Lorenzo Rodríguez) / Los Matadores 5 (Asiel Maripillán-Samuel Madrid 2-Benjamín Bahamonde 2).

- Lanús Infantil 1 (Lorenzo Rodríguez) / Asturiano Celeste 0.

DENOMINACION C-11 2016

6ª fecha

- PM FC Azul 1 (Valentino Espinosa) / El Lobito Infantil 1 (Caleb Canales).

- PM FC Negro 1 (Valentino Villacorta) / Halcones Dorados FC 3 (Joel Reinoso-Thomás Quiñonero-Tiziano Flores).

- La Súper Económica 8 (Ian Alvarado-Ciro Flores-Kenai Gómez 2-Uriel Castillo 3-Constantino Mendes) / Asturiano Celeste 0.

- PM FC Blanco 0 / Lanús 2 (Juan Martín Mansilla-Giuliano Bonelli).

- Nueva Chicago 1 (Lucca Bahamonde) / Vikingos FC 3 (Thiago Oyarzo-Santino Cárdenas 2).

DENOMINACION C-09 2017

5ª fecha

- Asturiano Celeste 0 / Los Matadores 1 (Lorenzo Carmona).

- MyL Futsal 3 (Bastián González–Santino Vargas 2) / PM FC Blanco 7 (Emir González 3-Eithan Melihuenchun 2- Santino Oyarzo 2).

- PM FC Azul 3 (León Villafañe 2-Bastián Rosales) / Milan F.I 0.

DENOMINACION C-13

7ª fecha - Zona “A”

- Los Matadores Rojo 2 (Fabio Zamora 2) / Pase de Gol 0.

- Guardianes JL 1 (Samuel Ojeda) / La Súper Económica 9 (Thiago Muñoz 3-Ezequiel Juárez 2-Stefano Iglesia 2-Yamil Millaneri 2).

7ª fecha - Zona “B”

- MyL Futsal 3 (Lorenzo Ocampo-Aaron Baeza-Nehemías Coñocar) / Milán Futsal 3 (Tiziano Argüello-Santino Argel- Matías Roja).

- El Pilar 3 (Ignacio Navarro 2-Thiago Domínguez) / Inter 3 (Diego Bravo- Renzo Castellano-Mateo Burgos).

- 211 Futsal 0 / Los Matadores Azul 6 (Máximo Martínez-Franco Wynbergh-Emanuel Aguilar-Bautista Romero 3).

- La Scaloneta 0 / Parma Futsal 2 (Máximo Soto 2).

DENOMINACION C-15

3ª fecha – Zona “A”

- Los Titanes FC Negro 4 (Thiago Pereyra–Dante González 2-Joel Mañao) / Prekad “A” 0.

2ª fecha – Zona “B”

- La Súper Económica 5 (Agustín Maripillán-Benjamín Fernández-Lionel Crespo 3) / La Scaloneta CR 2 (Miguel Loncón-Ian Sobarzo).

3ª fecha - Zona “B”

- Lanús 3 (Ian Villalba 2-Román Tolaba) / Los Titanes FC Blanco 0.

- CyS Futsal 4 (Matías Navarro-Santino Díaz 3) / Prekad “B” 0.

-La Súper Económica 3 (Benjamín Fernández 2-Mirko Zelich) / Malvinas Club 2 (Ian Ojeda-Franco Cerdas).

4ª fecha - Zona “B”

- Prekad “B” 3 (Demian Mareco-Neri Rodríguez–Thiago Gutiérrez) / Los Titanes FC Naranja 3 (Alejandro Zadig-Sergio Borda 2).

HDP Futsal 4 (Bruno Barría 2-Máximo Aguilar 2) / Lanús 3 (Román Tolaba–Santino Suárez-Ian Ballona).

DENOMINACION C-17

5ª fecha – Zona “A”

- Amigos del Poli 4 (Emanuel Medina-Gabriel Ricardi 2- Gonzalo Santander) / 707 Futsal 1 (Thiago Morán).

5ª fecha - Zona “B”

- Luz y Fuerza 5 (Joaquín Coronado-Santiago Godoy- Santiago Flores 2-Martín González) / Guerreros de Malvinas 1 (Damián Miranda).

- Deportivo DM Negro 0 / MyL Futsal 6 (Ian Sánchez–Ivo Gallardo-Enzo Muñoz 2-Benjamín Errecalde-Facundo Jorvatt).

-El Progreso 2 (Thiago Figueroa-Thiago Zabn) /Guardianes JL 1 (Leandro Ibáñez).

Programa – Gimnasio municipal Nº 2

MARTES 4 (22:00+15’)

22:15 La Súper Económica vs Los Titanes FC Blanco; C-15, 2010/11, 4ª fecha, zona B.

23:00 707 Futsal vs Lanús “B”; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona A.

MIERCOLES 5 (22:00+15’)

22:15 Los Titanes FC Negro vs Deportivo DM; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona A.

23:00 Prekad vs El Lobito Futsal; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona A.

JUEVES 6 (22:00+15’)

22:15 MyL Futsal vs Fortaleza; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona A.

23:00 Amigos del Poli vs CIPA; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona A.

VIERNES 7 (22:00+15’)

22:15 Prekad “A” vs Alma Gaucha; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona A.

23:00 El Progreso vs Lanús “A”; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona B.

Los Amigos del Fútbol. Foto: Torneo Promocional Futsal Comodoro Rivadavia.