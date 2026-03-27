El futsal promocional tendrá un fin de semana con 31 partidos

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará el fin de semana, una nueva fecha de la fase regular correspondiente al torneo Apertura 2026.
En ese contexto, la actividad se desarrollará tanto el sábado como el domingo, en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.
El primer día de acción se disputarán 15 partidos, mientras que el domingo, se desarrollarán 16 encuentros, para totalizar un fin de semana con 31 juegos en sus diferentes denominaciones.
Programa – Gimnasio municipal Nº 2
SABADO 28 (10:45+15’)
11:00 Lanús Infantil vs Los Rebeldes; C-11, 2016, 4ª fecha.
11:40 Lanús vs MyL Futsal; C-11, 2016, 4ª fecha.
12:20 Halcones Dorados FC vs PM FC Negro; C-11, 2016, 4ª fecha.
13:00 Asturiano Celeste vs PM FC Azul; C-11, 2016, 4ª fecha.
13:40 Nueva Chicago vs Casino CR; C-11, 2016, 4ª fecha.
14:20 El Lobito Infantil vs La Súper Económica; C-11, 2016, 4ª fecha.
15:00 JM Futsal vs Lanús Infantil “A”; C-13, 2013/14, 4ª fecha, zona A.
15:50 El Pilar Celeste vs Juanes Motos Futsal; C-13, 2013/14, 4ª fecha, zona A.
16:40 Lanús vs Guerreros FC; C-13, 2013/14, 4ª fecha, zona A.
17:30 La 14 FC vs El Lobito Futsal; C-13, 2013/14, 4ª fecha, zona B.
18:20 Los Titanes FC vs Juanes Motos Futsal; C-15, 2011/12, 4ª fecha, zona B.
19:10 Guardianes JL vs Lanús; C-15, 2011/12, 4ª fecha, zona B.
20:00 70/30 vs MyL Futsal; C-15, 2011/12, 4ª fecha, zona B.
20:50 Deportivo DM Negro vs 707 Futsal; C-17, 2009/10, 4ª fecha.
21:50 El Lobito Futsal vs Los Titanes FC; C-17, 2009/10, 4ª fecha.
DOMINGO 29 (9:45+15’)
10:00 Halcones Dorados FC vs Juanes Motos FS; C-11, 2015, 4ª fecha.
10:40 Nero Futsal vs PM FC Negro; C-09, 2018, 3ª fecha.
11:20 Juanes Motos FS vs PM FC Azul; C-09, 2018, 3ª fecha.
12:00 La Súper Económica vs La Cigarra; C-09, 2018, 3ª fecha.
12:40 Los Matadores vs Lanús Infantil; C-11, 2015, 4ª fecha.
13:20 MyL Futsal vs JM Futsal; C-09, 2018, 3ª fecha.
14:00 Casino CR vs MyL Futsal; C-13, 2013/14, 4ª fecha, zona A.
14:50 El Pilar Azul vs Juan XXIII; C-13, 2013/14, 4ª fecha, zona B.
15:40 La Cigarra vs Saavedra Futsal; C-13, 2013/14, 4ª fecha, zona B.
16:30 Los Matadores vs Inter; C-13, 2013/14, 4ª fecha, zona B.
17:20 CyS Futsal vs Juan XXIII; C-15, 2011/12, 4ª fecha, zona A.
18:10 Pietrobelli FC vs Los Matadores Rojo; C-15, 2011/12, 4ª fecha, zona A.
19:00 La Súper Económica vs Casino CR; C-15, 2011/12, 4ª fecha, zona A.
19:50 Juan XXIII vs MyL Futsal; C-17, 2009/10, 4ª fecha.
20:50 Inter vs Alma Gaucha; C-17, 2009/10, 4ª fecha.
21:50 CIPA vs Guardianes JL; C-17, 2009/10, 4ª fecha.