El futsal promocional tendrá un fin de semana largo con 60 partidos

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará en este fin de semana largo, una nueva fecha de la fase clasificatoria del torneo Apertura 2026.
En ese contexto, la actividad se iniciará este sábado a partir de las 10:45 y continuará el domingo, lunes y martes, todo a jugarse en el gimnasio principal del Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3, completando así un programa de 60 partidos en sus diferentes denominaciones o categorías.
A continuación se detalla el programa de encuentros que se jugará durante el fin de semana largo en el futsal menor de Comodoro Rivadavia.
Programa – Club Ingeniero Huergo - Parquet
SABADO 21 (10:45+15’)
11:00 El Lobito Infantil vs Halcones Dorados FC; C-11, 2016, 2ª fecha.
11:40 Asturiano Celeste vs Lanús Infantil; C-11, 2016, 2ª fecha.
12:20 Nueva Chicago vs La Súper Económica; C-11, 2016, 2ª fecha.
13:00 Lanús vs Los Rebeldes; C-11, 2016, 2ª fecha.
13:40 MyL Futsal vs PM FC Negro; C-11, 2016, 2ª fecha.
14:20 Casino CR vs PM FC Azul; C-11, 2016, 2ª fecha.
15:00 Los Amigos vs JM Futsal; C13, 2013/14, 3ª fecha, zona A.
15:50 El Pilar Celeste vs Halcones Dorados FC; C13, 2013/14, 3ª fecha, zona A.
16:40 Lanús vs Juanes Motos Futsal; C13, 2013/14, 3ª fecha, zona A.
17:30 Guerreros FC vs MyL Futsal; C13, 2013/14, 3ª fecha, zona A.
18:20 Casino CR vs Lanús Infantil “A”; C13, 2013/14, 3ª fecha, zona A.
19:10 Saavedra Futsal vs Juan XXIII; C-15, 2011/12, 3ª fecha, zona A.
20:00 Lanús Infantil vs Malvinas Club; C-15, 2011/12, 3ª fecha, zona A.
20:50 70/30 vs Los Titanes FC; C-17, 2009/10, 3ª fecha.
21:50 El Lobito Futsal vs Deportivo DM Blanco; C-17, 2009/10, 3ª fecha.
DOMINGO 22 (10:45+15’)
11:00 La Súper Económica vs Halcones Dorados FC; C-11, 2015, 3ª fecha.
11:40 Los Matadores vs Juanes Motos Futsal; C-11, 2015, 3ª fecha.
12:20 El Lobito Infantil vs Asturiano Celeste; C-11, 2015, 3ª fecha.
13:00 Casino CR vs Vikingos FC HDP; C-11, 2015, 3ª fecha.
13:40 Guardianes JL vs Lanús Infantil; C-11, 2015, 3ª fecha.
14:20 Parma Futsal vs Comodoro FC; C-11, 2015, 3ª fecha.
15:00 La 14 FC vs El Pilar Azul; C-13, 2013/14, 3ª fecha, zona B.
15:50 La Cigarra vs El Lobito Futsal; C-13, 2013/14, 3ª fecha, zona B.
16:40 Los Matadores vs Juan XXIII; C-13 2013/14, C-13, 2013/14, 3ª fecha, zona B.
17:30 Parma Futsal vs Saavedra Futsal; C-13, 2013/14, 3ª fecha, zona B.
18:20 Lanús Infantil “B” vs Inter; C-13, 2013/14, 3ª fecha, zona B.
19:10 CyS Futsal vs La Súper Económica; C-15, 2011/12, 3ª fecha, zona “A”.
20:00 Milan Futsal vs Los Matadores Rojo; C-15, 2011/12, 3ª fecha, zona “A”.
20:50 Juan XXIII vs Amigos del Poli; C-17, 2009/10, 3ª fecha.
21:50 Inter vs Saavedra Futsal; C-17, 2009/10, 3ª fecha.
LUNES 23 (10:45+15’)
11:00 Nueva Chicago vs PM FC Negro; C-11, 2016, 3ª fecha.
11:40 Halcones Dorados FC vs La Súper Económica; C-11, 2016, 3ª fecha.
12:20 MyL Futsal vs Casino CR; C-11, 2016, 3ª fecha.
13:00 MyL Futsal vs Juanes Motos Futsal; C-09, 2018, 2ª fecha.
13:40 Nero Futsal vs JM Futsal; C-09, 2018, 2ª fecha.
14:20 La Súper Económica vs PM FC Azul; C-09, 2018, 2ª fecha.
15:00 La Cigarra vs PM FC Negro; C-09, 2018, 2ª fecha.
15:40 Pietrobelli FC vs Casino CR; C-15, 2011/12, 3ª fecha, zona A.
16:30 Guardianes JL vs MyL Futsal; C-15, 2011/12, 3ª fecha, zona B.
17:20 70/30 vs Juanes Motos Futsal; C-15, 2011/12, 3ª fecha, zona B.
18:10 Lanús vs Los Matadores Azul; C-15, 2011/12, 3ª fecha, zona B.
19:00 Deportivo DM Negro vs MyL Futsal; C-17, 2009/10, 3ª fecha.
20:00 La Súper Económica vs Alma Gaucha; C-17, 2009/10, 3ª fecha.
21:00 CIPA vs 707 Futsal; C-17, 2009/10, 3ª fecha.
22:00 Guardianes JL vs Lanús; C-17, 2009/10, 3ª fecha.
MARTES 24 (10:45+15’)
11:00 Asturiano Celeste vs Los Rebeldes; C-11, 2016, 3ª fecha.
11:40 Lanús vs PM FC Azul; C-11, 2016, 3ª fecha.
12:20 El Lobito Infantil vs Lanús Infantil; C-11, 2016, 3ª fecha.
13:00 PM FC Negro vs Lanús; C-09, 2017, 3ª fecha.
13:40 Los Matadores vs JM Futsal; C-09, 2017, 3ª fecha.
14:20 Asturiano Celeste vs Milan F.I; C-09, 2017, 3ª fecha.
15:00 PM FC Negro vs Lanús; C-09, 2017, 3ª fecha.
15:40 El Lobito Infantil vs PM FC Azul; C-09, 2017, 3ª fecha.
16:20 Parma Futsal vs Lanús infantil “B”; C-13, 2013/14, 4ª fecha, zona B.
17:10 Los Amigos FC vs Halcones Dorados FC; C-13, 2013/14, 4ª fecha, zona B.
18:00 Galácticos vs Deportivo DM; C-15, 2011/12, 4ª fecha, zona B.
18:50 Lanús Infantil vs Milan Futsal; C-15, 2012, 4ª fecha, zona B.
19:40 Deportivo DM Blanco vs Amigos del Poli; C-17, 2009/10, 4ª fecha.
20:40 La Súper Económica vs Lanús; C-17, 2009/10, 4ª fecha.
21:40 70/30 vs Saavedra Futsal; C-17, 2009/10, 4ª fecha.