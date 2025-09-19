En total serán 18 los partidos que se jugarán este sábado en la sede de la entidad “azzurra”.

El futsal promocional tiene acción en la CAI

Este sábado desde la 17:15 se desarrollará en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, una nueva fecha del torneo Clausura 2025 que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, la actividad de llevará a cabo en las canchitas 1 y 3, con un total de 18 partidos.

A continuación se detalla la programación a jugarse este sábado en el gimnasio de la entidad “azzurra”.

..........................

Programa - Comisión de Actividades Infantiles

SABADO 20 (17:00+15’)

Cancha 1

17:15 Vikingos FC vs Los Matadores; C-11, 2015, 4ª fecha.

17:55 Casino CR vs Halcones Dorados FC; C-11, 2015, 4ª fecha.

18:35 Casino CR vs El Pilar; C-11, 2014, 4ª fecha.

19:15 El Lobito Infantil vs La Super Económica; C-11, 2015, 4ª fecha.

19:55 Milan F.I vs PM FC Blanco; C-09, 2017, 4ª fecha.

20:35 Juanes Motos FS vs Parma Futsal; C-11, 2015, 4ª fecha.

21:15 El Lobito Infantil vs Los Matadores; C-09, 2017, 4ª fecha.

21:55 La Super Económica vs Pase de Gol; C-13, 2012/13, 3ª fecha, zona A.

22:35 Parma Futsal vs Casino CR; C-13, 2012/13, 4ª fecha, zona B.

Cancha 3

17:15 El Lobito Futsal vs Lanús; C-09, 2017; 4ª fecha.

17:55 Juanes Motos FS vs Lanús Infantil; C-11, 2014, 3ª fecha.

18:35 El Lobito Infantil vs MyL Futsal; C-11. 2014, 4ª fecha.

19:15 PM FC Azul vs JM Futsal; C-09, 2017, 4ª fecha.

19:55 Asturiano Celeste vs PM FC Blanco; C-11, 2015, 4ª fecha.

20:35 Asturiano Celeste vs MyL Futsal; C-09, 2017, 4ª fecha.

21:15 Los Matadores Rojo vs MyL Futsal Blanco; C-13, 2012/13, 4ª fecha, zona A.

22:05 La Provee Futsal vs Nero Futsal; C-13, 2012/13, 4° fecha. zona A.

22:55 Guardianes JL vs Juan XXIII; C-13, 2012/13, 4° fecha. zona A.