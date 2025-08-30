Este domingo se jugará en el gimnasio del barrio Pueyrredón una nueva fecha del torneo Clausura.

El futsal promocional vuelve a tener acción en el Municipal 2

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará este domingo, en el Gimnasio municipal Nº 2, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2025.

En ese contexto, serán diecisiete los partidos que se jugarán en el escenario que se encuentra en el barrio Pueyrredón, dando comienzo la jornada a partir de las 10 de la mañana.

A continuación se detalla la programación que se jugará este domingo.

Programa – Gimnasio municipal Nº 2

DOMINGO 31 (9:45+15’)

10:00 Los Matadores Rojo vs La Provee Futsal; C-13, 2012/13, 3ª fecha, zona ‘A’.

10:50 Guardianes JL vs MyL Futsal Blanco; C-13, 2012/13, 3ª fecha, zona ‘A’.

11:35 Juanes Motos Futsal vs Juan XXIII; C-13, 2012/13, 3ª fecha, zona ‘A’.

12:25 Lanús Infantil “B” vs La Cigarra; C-13, 2012/13, 3ª fecha, zona ‘A’.

13:10 La Scaloneta RC vs El Pilar; C-13, 2012/13, 3ª fecha, zona ‘B’.

14:00 Los Amigos del Futbol vs MyL Futsal; C-13, 2012/13, 3ª fecha, zona ‘B’.

14:50 Parma Futsal vs Galácticos; C-13, 2012/13, 3ª fecha, zona ‘B’.

15:35 Los Matadores Azul vs Milán Futsal; C-13, 2012/13, 3ª fecha, zona ‘B’.

16:25 Inter vs Casino CR; C-13, 2012/13, 3ª fecha, zona ‘B’.

17:10 El Lobito Futsal vs PM FC Azul; C-09, 2017, 2ª fecha.

17:45 Halcones Dorados FC vs MyL Futsal; C-11, 2014, 2ª fecha.

18:20 Flamengo vs PM FC Blanco; C-11, 2014, 2ª fecha.

18:55 El Lobito Infantil vs JM Futsal; C-11, 2014, 3ª fecha.

19:30 Lanús “B” vs CIPA; C-17, 2008/09, 2ª fecha, zona ‘A’.

20:30 MyL Futsal vs Guerreros de Malvinas; C-17, 2008/09, 2ª fecha, zona ‘B’.

21:30 Lanús “A” vs Juan XXIII; C-17, 2008/09, 2ª fecha, zona ‘B’.

22:30 Luz y Fuerza vs El Progreso; C-17, 2008/09, 2ª fecha, zona ‘B’.