El gobernador entregó nuevo armamento a la Policía

Torres también anunció la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Cadetes “con el remate de bienes incautados en causas de corrupción”.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó un acto en la Casa de Gobierno donde la fuerza policial recibió armamento y equipamiento de última generación. Allí, el mandatario anticipó que en el marco de la Ley de Extinción de Dominio el edificio se construirá en Rawson a partir del remate de vehículos y propiedades incautadas en hechos de corrupción y narcotráfico. “Queremos que la obra comience a principios del año que viene y que esa escuela modelo cuente con un centro de formación que nos haga sentir orgullosos de tener la mejor policía de la Argentina”, destacó.

En total se distribuyeron mil pistolas marca Bersa a distintas dependencias chubutenses, así como cartuchos y granadas que fueron adquiridos por el Ejecutivo Provincial por un monto cercano a los 950 millones de pesos.

Se trata de una inversión “sin precedentes”, llevada adelante para modernizar el equipamiento del personal policial, reforzar las tareas de prevención y fortalecer los mecanismos de seguridad en todo el ámbito provincial.

“En el marco de la Ley de Extinción de Dominio que aprobó la Legislatura, hoy quiero anunciar que el dinero recuperado de esas mansiones y vehículos va a ir íntegramente para que nuestros cadetes tengan la escuela que se merecen en la ciudad de Rawson”, manifestó el titular del Ejecutivo y anticipó que “queremos que la obra comience a principios del año que viene”.

Torres consideró que “nuestra provincia merece tener un lugar que esté en condiciones para formar a nuestros futuros policías” e indicó que “nuestro objetivo es que esa escuela modelo cuente con un centro de formación que nos haga sentir orgullosos de tener la mejor policía de la Argentina”.