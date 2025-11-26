El Gobierno autorizó a una aerolínea china para vuelos regulares entre Buenos Aires y Shanghai

El gobierno de Javier Milei autorizó este miércoles a la empresa China Eastern Airlines Ltd. a ofrecer vuelos regulares de pasajeros y carga que conecten la Argentina con la República Popular de China. Así quedó plasmado en la Disposición 42/2025 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo dependiente del ministerio de Economía de la Nación, publicada hoy en el Boletín Oficial.

Así, la empresa de origen chino operará servicios internacionales regulares que incluirán el transporte combinado de pasajeros y cargas en la ruta Puntos en China – Puntos Intermedios – Puntos en Argentina y regreso. Los vuelos conectarán, al menos en un primer momento, las ciudades de Buenos Aires y Shanghai.

Entre los considerandos de la medida, el Gobierno advirtió que la autorización “se fundamenta en el Acuerdo de Servicios Aéreos firmado entre el Gobierno argentino y el Gobierno chino, ratificado por la Ley 26.188, y en el Acta de Entendimiento vigente, que establece el marco bilateral para las operaciones aerocomerciales entre ambos países”.

El jueves de la semana pasada, el gobierno libertario había autorizado a Plus Ultra Líneas Aéreas a operar vuelos regulares y no regulares para pasajeros y carga en la ruta entre Buenos Aires y Madrid, España.

Así, la empresa iniciará su servicio entre ambas ciudades el próximo 23 de mayo, fecha en la que está programado el primer vuelo desde España hacia Buenos Aires. Plus Ultra Líneas Aéreas ya habilitó la venta de pasajes en su sitio web oficial para vuelos con partida en Madrid, aunque la opción para adquirir billetes desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza todavía no está habilitada.

En cuanto a los precios, la tarifa para la cabina turista flash en el trayecto de ida desde Madrid es de 534 euros e incluye equipaje de mano, un accesorio personal, equipaje en bodega, comidas y selección de asiento sin cargo. Para la cabina business, el costo es de aproximadamente 1.229 euros, con dos piezas de equipaje de mano, un accesorio personal, equipaje en bodega, comidas y selección de asiento incluida. También se ofrecerá una experiencia premium con prioridad de embarque, acceso a sala VIP.