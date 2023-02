El Gobierno todavía no tiene respuesta de los docentes

No hay mayores expectativas para llegar a un acuerdo ya que el ministro, José María Grazzini, propuso el aumento dispuesto por el Ejecutivo para el resto de la Administración Pública, es decir 38% en cuotas, y desde el sector gremial indicaron que el funcionario “no ha sabido dar respuesta a la totalidad de los reclamos planteados desde hace tiempo, no solo lo salarial, sino también el estado de las escuelas”.

“El año pasado ocurrieron cosas increíbles en algunas de escuelas de Trelew y de la Cordillera, y nada se hizo al respecto, el Ministro tiene que responder y dar seguridad a los docentes para que vuelvan a las aulas con la tranquilidad de que van a poder dar clases y no le explote la caldera, por ejemplo”, sostuvo una fuente sindical.

No todos los gremios llevarán una respuesta a la convocatoria de Grazzini para este viernes, pues los docentes aún no han regresado a las aulas con lo cual no se ha podido analizar la oferta.

“Entre los reclamos del los Gremios también está la situación edilicia de las escuelas y ante este punto, a pocos días del comienzo del Ciclo Lectivo, desde el Ministerio de Educación aún no se ha informado si se ha hecho el relevamiento de las escuelas ni su estado de cara al regreso de la actividad escolar. Por eso vamos a escuchar lo que tiene para decir Grazzini, porque le hicimos una contrapropuesta y nos convocó para hoy, pero falta mucho trabajo desde el Ministerio para concretar un acuerdo como corresponde y que se pueda garantizar el comienzo y la continuidad de las clases en la provincia”.

Fuente: Radio Cadena 3