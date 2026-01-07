El Gobierno volvió a endeudarse para pagar vencimientos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tomó un préstamo por US$3.000 millones con bancos internacionales para afrontar un vencimiento de deuda por US$4.250 millones que opera este viernes 9 de enero, una decisión que reavivó cuestionamientos al rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

La operación, instrumentada a través de un REPO, se realizó con garantía de títulos BONARES 2035 y 2038 y a un plazo de 372 días, con una tasa cercana al 7,4% anual. Si bien desde el Banco Central se presentó como una herramienta para “fortalecer las reservas”, el esquema vuelve a mostrar una lógica de endeudamiento de corto plazo para cumplir compromisos inmediatos, sin resolver los problemas estructurales de fondo.

El acuerdo fue encabezado por el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del BCRA Santiago Bausili, dos funcionarios identificados con ciclos previos de fuerte dependencia del financiamiento externo. Para sectores críticos, la maniobra recuerda estrategias ya utilizadas en otros momentos de la historia reciente, que terminaron profundizando la vulnerabilidad financiera del país.

Si bien el Banco Central destacó que recibió ofertas por US$4.400 millones, un 50% más de lo licitado, y que eso refleja “confianza de los mercados”, economistas advierten que ese interés se explica, en gran medida, por altas tasas y garantías en dólares, más que por una mejora genuina de la economía real.

Además, el préstamo casi duplica el monto que le faltaba al Tesoro para cumplir el pago, por lo que el excedente será destinado a reforzar reservas. Sin embargo, analistas señalan que fortalecer reservas con deuda no implica una mejora sostenible, sino un alivio transitorio que posterga el problema a futuro.

En ese contexto, la decisión vuelve a poner en discusión el discurso oficial de Milei contra el endeudamiento y el rol del Estado. Para sus críticos, el Gobierno termina recurriendo a más deuda externa y a instrumentos financieros complejos para sostener el esquema actual, mientras el ajuste sigue recayendo sobre la actividad económica, los salarios y el consumo interno.