Cuenta regresiva para un vencimiento de US$ 4.200 millones

El Gobierno nacional trabaja contrarreloj para definir la estrategia con la que afrontará el primer vencimiento de deuda de gran magnitud de 2026, que supera los 4.200 millones de dólares y deberá ser cancelado este viernes 9 de enero.

Según confirmaron fuentes oficiales, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ultima la ingeniería financiera para cumplir con la obligación sin afectar de manera significativa las reservas internacionales.

De acuerdo a las estimaciones oficiales, el Tesoro Nacional necesita conseguir alrededor de 1.500 millones de dólares adicionales para completar el pago total, por lo que se espera que en las próximas horas se anuncie un financiamiento puente con bancos internacionales que permita cubrir el faltante.

El detalle del vencimiento fue informado por la Oficina de Presupuesto del Congreso y difundido por la Agencia Noticias Argentinas. En concepto de bonos denominados en dólares bajo ley local, conocidos como Bonares, el pago asciende a 1.187 millones de dólares de capital y 462 millones en intereses. En el caso de los bonos Globales en euros, el compromiso es de 125 millones de dólares de capital y 60 millones en intereses, mientras que los Globales en dólares implican un desembolso de 1.397 millones de capital y 982 millones en intereses.

A estos compromisos se suman otros vencimientos durante el mes de enero. Con organismos internacionales, Argentina deberá pagar cerca de 300 millones de dólares de capital y 140 millones en intereses. Además, vencen Letras del Banco Central por un total de 148 millones de dólares.

En conjunto, enero presenta obligaciones por aproximadamente 3.008 millones de dólares en capital y 1.792 millones en intereses, lo que convierte al inicio del año en una prueba clave para la estrategia financiera del Gobierno y su relación con los mercados internacionales.