El grosero error de un periodista que se volvió viral

Kevin Porter Jr. anotó el triple con el que los Rockets le ganaron a los Wizards en el último segundo y el locutor de la televisión de la franquicia de Washington, Glenn Consor, hizo un comentario por el que ha tenido que pedir disculpas.

"Hay que darle crédito. Kevin Porter Jr., como su padre, apretó el gatillo justo en el momento adecuado", dijo Glenn Consor tras el triple que puso el 111-114 en el marcador.

A cualquier persona que conociera mínimamente el pasado de Porter Jr le hizo ruido la declaración, pues el padre del jugador se declaró culpable del homicidio de una nena de 14 años y pasó cuatro años y medio en prisión: fue en 1993. Y, en 2004, fue asesinado a balazos en un bar en el sur de Seattle. Y, el propio Kevin Porter Jr. ha tenido problemas con la policía por manejo inadecuado de un arma de fuego.

Glenn Consor pidió disculpas. ”Permítanme aprovechar esta oportunidad para disculparme sinceramente con Porter Jr., su familia y la franquicia por los comentarios que hice durante el partido. Pensé erróneamente que Kevin era el hijo del ex jugador de Washington Kevin Porter. No sabía que las palabras que elegí para describir el tiro ganador serían de alguna manera hirientes o insensibles. He intentado disculparme personalmente con Kevin y espero poder hablar con él pronto", explicó. El locutor dijo que se confundió con un jugador de la década de los ´70 y '80 que militó en Washington.

"Pensó que esto era genial, ¿eh? ¡Cómo de insensible puedes ser para decir algo así! Rezo por ti, pero no hay lugar en nuestro hermoso juego para ti!, escribió LeBron James en las redes sociales.