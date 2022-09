El hijo de "Tino" John también les apunta al fiscal y al juez

Donato John lo sentenció tras el comienzo de la audiencia de apertura de investigación por el asesinato de su padre y remarcó que por el caso "no hay un solo responsable, hay muchos". Volvió a cuestionar la actuación del fiscal Díaz Mayer y del juez Rolón, expresando que luego del asesinato el caso "tenía que ser transparente, pero no lo fue".

El hijo de Alejandro “Tino” John, Donato, se refirió al comienzo de la audiencia de apertura de investigación por el asesinato de su padre a amenos del GEOP, el 27 de mayo de 2021.

El hombre cuestiono que luego del asesinato “se hicieron las cosas muy apresuradas y la macana se la mandaron todos; no hay un solo responsable, hay muchos”, cuestionando que no se hubiera convocado a otra fuerza para investigar el caso, ya que había sido cometido por la Policía del Chubut.

“Debía intervenir otra fuerza, pero el fiscal Mayer se presentó y no se tomó el tiempo de ir 5 minutos a Gendarmería o hacer una nota para que intervenga una fuerza federal; resolvieron ellos de forma inmediata y se llevaron el cuerpo”, disparó. Además, cuestionó al juez Rolón, que ordenó el allanamiento y autorizó el ingreso del GEOP a la vivienda.

“Si querían que haya transparencia, no podes ir liviano de cuerpo y decir que ya está y problema resuelto. Esa gente, este juez y este fiscal, son los referentes del pueblo para que las cosas sean transparentes y re bien hechas. No que hagan algo así como un trámite. No fue un robo; fue un homicidio y tenían que ser transparentes”, ya que “responsables hay más de uno, incluyendo a ellos también”.

Recordó que la fiscal Monje, que intervino en el lugar, “dijo que estaba todo mal hecho, que tenía que intervenir otra fuerza pero el juez lo desestimó. En algo que tenían que ser transparentes, no lo fueron. Fue todo muy apresurado y mal hecho”.