El hóckey infantil vivió una fiesta en su cierre de año

El mini hóckey tuvo su cierre anual este viernes en instalaciones del Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima, escenario que contó con la participación de todos los clubes de la Asociación Austral de la disciplina, junto a sus profesores, con el acompañamiento de los padres y autoridades municipales.

Estuvieron las categorías formativas Sub 6, Sub 8, Sub 10 y Sub 12 de los clubes: Cheque RC, Santa Lucía, Sede Municipal Juan XXIII, Unión San Martín Azcuénaga, Próspero Palazzo Hóckey, Gimnasio Municipal Nº 3, Calafate RC, Comodoro RC, Náutico Rada Tilly, Club Tiro Federal, Gimnasio Municipal Laprida y Deportivo Portugués.

En el acto de cierre se hicieron presentes autoridades de la Asociación Austral de Hóckey, su presidente Carlos Echeveste, junto a Othar Macharashvilli, viceintendente de Comodoro Rivadavia, el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez, Maximiliano Sampaoli, secretario de Gobierno municipal, Gustavo Fita, secretario de Coordinación de Gabinete y Liliana Peralta, secretaria de Cultura.

Carlos Echeveste, presidente de la Asociación Austral se mostró emocionado “por ver tantos chicos y como creció el hóckey” y agradeció a “la subcomisión de Infantiles, esto es fruto del trabajo de todo el año de ellas, a los árbitros, entrenadores que se ocupan y preocupan por los niños. Y estamos muy agradecidos con el Gobierno municipal, a Comodoro Deportes que son los que nos apoyan para llevar a cabo todos nuestros sueños deportivos”.

Hernán Martínez, presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, por su lado valoró el trabajo constante de la Asociación Austral de Hóckey. “Es hermoso ver a todo el hóckey infantil hoy, acá, reunido y agradecer a quienes han tomado esta iniciativa que son los profes. Y felicito a parte de mi equipo que también está ahí; a Analía (Almonacid), a Gabriela Sánchez que laburan muchísimo” expresó.

También reconoció a los clubes quienes “nos permiten al Estado municipal trabajar con ustedes, agradezco porque cada día que nos planteamos hacer algo juntos nos abren las puertas y también a las familias del deporte, por confiar en cada una de las instituciones” cerró Martínez.

Othar Macharashvilli, viceintendente de Comodoro Rivadavia, en nombre del Estado municipal reconoció a las familias comodorenses que “hacen posible que los chicos puedan estar en cada espacio deportivo y en estos espacios donde, hace varios años, venimos trabajando para que cada institución pueda contar con lugares para su desarrollo. Esto se puede hacer gracias a los profes que trabajan con los más pequeños y para ellos. Es un trabajo que hacemos todos juntos”.