El Patagónico | Deportes | HOCKEY - 21 mayo 2023

El hóckey pista consagró a sus campeones

Hispano Americano en Sub 14 Damas, San Esteban en Sub 16 Damas y Deportivo El Chaltén en Sub 16 Caballeros ganaron el Campeonato Argentino de Hóckey Pista que se jugó en Comodoro Rivadavia.