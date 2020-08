El hombre de las 21 causas cumplirá arresto domiciliario en Lago Puelo

Emanuel Jesús Caruso (38), está denunciado por “pornovenganza” y delitos graves, entre ellos violencia de género y abuso sexual hacia su ex pareja. En junio, saltó al primer plano después de resistirse a un arresto policial y de que su expareja denunciara públicamente que temía por su vida.

La sobreviviente de Caruso, N.C - habló este sábado con El Patagónico- y comentó que ayer se mantuvo una nueva audiencia, donde se decidió que el hombre de las 21 causas- que se encontraba en la Alcaidía policial- cumpla prisión domiciliaria en la localidad de Lago Puelo, hasta el 5 de octubre.

La determinación de la Justicia, a la mujer no la convenció y expresó que “tengo bronca por sus vacaciones” pero “por lo menos no voy a cruzarlo acá y voy a poder salir tranquila”.

Es importante recordar que el pasado 12 de junio Caruso a bordo de un vehículo se dirigió hasta el domicilio de su víctima, su ex pareja, pasando dos veces por el lugar y vulnerando la prohibición de acercamiento. El sujeto cuenta con una tobillera electrónica por lo cual sus movimientos quedaron registrados en el sistema. Calificando este hecho provisoriamente como “desobediencia a la autoridad”.

En este lapso de tiempo, en el que el sujeto ha estado detenido, según explicó la mujer, junto con su familia “estuvimos muchísimos más tranquilos, fue muy distinto este tiempo al que venía pasando, pude salir a la calle más tranquilla. Me cambio un montón”.

Después de hacer visible su caso y que lo denunciará públicamente a Caruso porque temía por su vida, señaló que desde un primer momento recibió la solidaridad de muchísimas personas . “Leer los comentarios de la gente me ayudó mucho, siempre pensaba que estaba sola contra el mundo y me di cuenta que no. Y que no soy la única a la que le pasa y tal vez, esto, ayuda a otra chica que esté pasando lo mismo, porque es muy feo vivirlo sola”.

Además de contar con numerosos antecedentes, el violento fue denunciado por crear perfiles falsos de su expareja, en los que ofrecía distintos servicios sexuales; de eso se desprende que también había circulado videos a través de las redes sociales, en los que la mujer había sido grabada en momentos de intimidad. La denuncia también indica que era sometida a los requerimientos sexuales del ahora detenido.

Según manifestó todo aquello que le tocó padecer “me trajo muchas complicaciones, con gente que no conocía y que cuesta hacerles entender que no era yo quien escribía, mandaba fotos, es que él (Caruso) desparramaba tantas fotos mías y todavía estoy luchando con eso”.