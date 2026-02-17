El incendio en Lago Rivadavia está 100% contenido

El Gobierno del Chubut informó este martes a última hora que la situación del incendio en el Parque Nacional Los Alerces se declaró contenido.

La información se divulgó pasadas las 22 horas, destacándose que las llamas comenzaron el 21 de enero y se propagaron desde el Parque Nacional Los Alerces hacia jurisdicción provincial.

Se confirmó que no se registra avance del fuego ni actividad en cercanías del perímetro. Si bien persisten puntos calientes en sectores internos (islas de vegetación, áreas de turba y bosque de lenga), estos se encuentran dentro del área ya afectada y están siendo intervenidos por las brigadas.

No obstante, el personal continúa trabajando con recorridos y observación para detección de puntos calientes, tareas de enfriamiento y consolidación de líneas.

Asimismo, se refirieron al personal que colaboró para que hoy al incendio esté extinguido: 28 combatientes y Bomberos Voluntarios, siendo el total de personal afectado: 58.

En total, los recursos afectados al operativo incluyeron camionetas; cisterna de la Municipalidad de Cholila; 2 Aviones anfibios; 2 Aviones hidrantes y 3 helicópteros con helibalde. Además, colaboraron integrantes de instituciones municipales, provinciales y nacionales.