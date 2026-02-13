Más de 130 personas continúan trabajando en terreno para combatir el incendio forestal que permanece activo dentro del Parque Nacional Los Alerces, donde ya se registraron daños en alrededor de 16 mil hectáreas. El operativo se mantiene concentrado en sectores sensibles, especialmente en el brazo sur del lago Menéndez, lago Verde y lago Rivadavia.

El incendio sigue activo en Los Alerces y refuerzan el operativo en áreas críticas

Según el último parte oficial difundido este viernes por la administración del parque, las tareas se enfocan en el enfriamiento de zonas afectadas, el control de puntos calientes y la vigilancia permanente para evitar reactivaciones, con apoyo de brigadistas y medios aéreos.

Apertura parcial al turismo

En paralelo al combate del fuego y tras una evaluación de seguridad del Comando Unificado, la Administración de Parques Nacionales confirmó que este sábado 14 de febrero se habilitará la circulación turística en la zona norte del parque.

La medida alcanza al tramo de la Ruta 71 entre Portada Norte y Portada Centro, aunque las autoridades aclararon que la Portada Norte seguirá cerrada para ingreso y egreso, y que el tránsito continuará restringido en sectores puntuales.

Recomendaciones para circular

Pese a la reapertura parcial, el incendio continúa activo, por lo que se solicita a visitantes y conductores extremar las precauciones:

Circular a no más de 40 km/h.

No detenerse en miradores ni banquinas, para no obstaculizar el paso de vehículos de emergencia.

Respetar la prioridad de los móviles oficiales.

Tener en cuenta que el uso náutico recreativo en el lago Futalaufquén está restringido entre las 8:00 y las 18:00, debido a la operación de aeronaves.

Clima y tareas previstas

Para este viernes se prevé una temperatura máxima de 25 °C, con vientos del oeste que podrían intensificarse durante la tarde, un factor que obliga a sostener el despliegue preventivo.

Las labores del día se concentran en la detección de focos residuales y el monitoreo de posibles reactivaciones, especialmente en Laguna Froilán y áreas cercanas.

El operativo cuenta con la articulación de brigadistas, guardaparques, bomberos voluntarios, fuerzas federales y organismos provinciales de Chubut y Neuquén, que coordinan recursos tanto para el combate del fuego como para garantizar la seguridad de quienes transitan por el parque.