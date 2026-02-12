Lo confirmaron autoridades del operativo, que continúa con tareas de combate en todos los sectores. El incendio en “Desembocadura El Tigre – Lago Cholila” permanece activo.

Logran controlar el incendio en Puerto Patriada y contener el de Los Alerces

Luego de semanas de intenso trabajo en terreno, y como resultado del operativo conjunto encabezado por el Gobierno Provincial junto a organismos nacionales y equipos técnicos especializados, se declaró controlado al 100% el incendio de Puerto Patriada, mientras que el foco en el Parque Nacional Los Alerces se encuentra contenido.

Si bien las lluvias y nevadas registradas en las últimas horas mejoraron las condiciones para el combate, las autoridades destacaron que la consolidación de estos resultados responde al despliegue sostenido de brigadistas, maquinaria pesada y medios aéreos, además de la coordinación permanente entre las distintas jurisdicciones.

En tanto, y de acuerdo al último informe emitido pasadas las 21 horas del miércoles por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Bosques, el incendio en “Desembocadura El Tigre–Lago Cholila” continúa activo.

imagen

Según lo reportado en las últimas horas, el incendio en Puerto Patriada afectó una superficie estimada de 30.677 hectáreas de arbustal/matorral, bosque implantado y bosque nativo.

En cuanto al fuego en el Parque Nacional Los Alerces, la superficie afectada estimada alcanza a las 26.306 hectáreas de bosque nativo, arbustal/matorral y pastizal.

Mientras, la situación del incendio “Desembocadura El Tigre–Lago Cholila”, la superficie afectada estimada de bosque nativo alcanza las 209 hectáreas, estando activo.

imagen

Por eso los trabajos realizados durante la jornada del miércoles se abocaron a observar el área afectada, destacándose en las últimas horas que no se han informado reactivaciones, así como tampoco se detectaron anomalías térmicas.

Ante tal situación, los trabajos previstos para este jueves 12 de febrero serán principalmente de observación.