Los héroes silenciosos del combate al fuego en la Cordillera

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego destacó la labor de equipos institucionales y voluntarias que garantizaron la alimentación y contención del personal desplegado en Puerto Patriada y Villa Lago Rivadavia.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego expresó su agradecimiento a quienes cumplieron un rol clave —aunque muchas veces poco visible— durante los operativos desarrollados en Puerto Patriada y Villa Lago Rivadavia.

Mientras brigadistas y equipos de apoyo combatían el incendio en el terreno, en distintos puntos de la región se organizaba la logística alimentaria para sostener el despliegue. Las cocinas funcionaron en el gimnasio municipal de Cholila, en la Escuela N° 81 de El Hoyo, en la Escuela N° 58 del paraje El Coihue y en el gimnasio de El Maitén. Desde allí se aseguraron diariamente desayuno, almuerzo y cena para el personal afectado a las tareas en línea y en áreas de soporte.

En esos espacios trabajaron de manera articulada equipos de las municipalidades de Cholila y El Maitén, personal del Ministerio de Educación, efectivos del Ejército Argentino, agentes de la Secretaría de Bosques y del propio Servicio Provincial de Manejo del Fuego. A ese esquema se sumó un numeroso grupo de voluntarias que, de forma desinteresada, dedicó extensas jornadas a la preparación de alimentos.

La tarea no se limitó a cocinar. Implicó planificar raciones para cientos de personas, diseñar menús acordes al alto desgaste físico que demanda el combate de incendios forestales y adaptarse a horarios cambiantes, muchas veces aguardando hasta la madrugada el regreso de las brigadas para ofrecer una comida caliente.

Además de la asistencia alimentaria, esos espacios funcionaron como ámbitos de contención. Allí se compartieron mates, se escucharon experiencias y se brindó acompañamiento en días atravesados por la tensión y el comportamiento extremo del fuego.

Desde el organismo provincial subrayaron que este aporte resultó fundamental para el sostenimiento integral del operativo y pidieron disculpas si en los registros fotográficos no figuran todas las personas que colaboraron. “Cada aporte fue indispensable”, remarcaron.