Por segundo año consecutivo, la joven dejó la pretemporada para trabajar como bombera voluntaria en los incendios forestales del sur.

Es de Lago Puelo, juega en Boca y combate incendios en la Patagonia

Mayra Barbieri, jugadora de hockey de Boca Juniors y bombera voluntaria oriunda de Chubut, realizó su pretemporada combatiendo los incendios en la Patagonia, lejos de las canchas y el gimnasio.

Mientras sus compañeras entrenan en Casa Amarilla de cara a la temporada, ella transita sus días en la Patagonia combatiendo los incendios forestales que afectan a la región. Nacida en Lago Puelo, decidió regresar a su tierra natal en medio de la pretemporada para colaborar en la emergencia.

La situación en el sur fue más que crítica. Desde comienzos de enero, extensas áreas andinas al norte de la Patagonia y en el centro-sur de Chile quedaron afectadas por el fuego. Se estima que más de 60.000 hectáreas de bosques nativos fueron arrasadas y que al menos 3.000 personas debieron ser evacuadas de sus viviendas.

En ese contexto, los bomberos trabajan sin descanso para contener el avance de las llamas y proteger a la población. Entre ellos está Barbieri, que combina su carrera deportiva con el compromiso social. Una pretemporada distinta, lejos de la cancha, pero cerca de quienes más lo necesitan.

imagen

La deportista, que integra el primer equipo de hockey de Boca, ya había tenido un gesto similar el verano pasado. Su decisión no pasó inadvertida y el club la reconoció públicamente a través de sus redes sociales.

“Un verdadero orgullo, dentro y fuera de la cancha”, destacó la institución. Además, agregó: “Gracias por defender a nuestro país con el mismo compromiso con el que defendés nuestros colores”.

En el mensaje completo, el Xeneize expresó: “Por segundo año consecutivo nuestra jugadora @maybarbieri transita la pretemporada de una manera diferente: combatiendo los incendios, ayudando a la gente y a nuestra Patagonia. Estamos muy orgullosos de tu labor como Bombera Voluntaria. Es un honor tenerte en nuestra familia”.

Mayra Barbieri nació en Lago Puelo y sus primeros pasos en el hockey los dio en Frontera y en la Escuela Municipal de su localidad. En 2024 dio el salto al hockey de Boca Juniors, detalló El Cordillerano.

Su debut oficial se produjo el sábado 16 de marzo de ese año ante Oakhill, por la primera fecha del Torneo Metropolitano, en un partido que terminó con victoria 6-1 para el Xeneize.