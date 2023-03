El intendente de Rosario habló de la amenaza narco a Messi

"Dudo de todo", afirmó Pablo Javkin, luego de que se conociera la amenaza, y agregó: "Tenemos cinco fuerzas que actúan en Rosario y no hicieron ni una persecución".

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, habló tras la amenaza narco a Messi y reclamó por la falta de reacción de la justicia y las fuerzas de seguridad.

Según trascendió, en la madrugada el jueves, una moto baleó el frente del supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo y un mensaje que decía: "Messi, te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”.

En este contexto, el intendente de la ciudad de Rosario habló con los medios locales, luego de una reunión con el gobernador Perotti y a minutos de juntarse con la familia Roccuzzo, y manifestó: "¿Dónde están los que nos tienen que cuidar? Yo no tengo armas, a mí no me van a correr con esto".

"No se necesita una autorización del juez para buscar a los que hicieron esto. Todos hablan de la situación de Rosario. Dudo de todo, que me demuestren quién fue", agregó.

Además del enojo por la amenaza, el intendente hizo hincapié en la falta de ayuda que tiene Rosario en torno a uno de los conflictos más severos y que día a día se cobra la vida de personas: "Tenemos cinco fuerzas que actúan en Rosario y no hicieron ni una persecución".

"Lo que se busca es la repercusión. Hablé con el ministro de Seguridad y con el gobernador, yo los quiero acá. ¿A cuánto esta el Presidente de acá? A media hora, ¿no?", se preguntó Javkin, remarcando la ausencia de las autoridades provinciales y nacionales.

Por último, Javkin pidió que se actúe como corresponde y que se sepa cuánto antes los responsables: "No dejemos que ensucien más a Rosario. Dejemos trabajar a la familia Rocuzzo en paz".