El IPV elimina la emisión de chequeras en formato de papel

Será a partir de enero de 2026 cuando se pase a utilizar un formato digital para el cobro de las cuotas de las casas.

En el marco de la Ley I Nº 262 de Modernización y Reorganización Administrativa del Estado Provincial del Chubut y la decisión del gobernador Ignacio Torres de agilizar y optimizar los recursos estatales, el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), eliminará desde enero de 2026 la emisión y distribución de chequeras en formato de papel.

De esta manera el organismo, que preside Guillermo Espada James, pasará a utilizar un formato de digitalización de las chequeras de pago que “permitirá ahorrar recursos que podrán ser utilizados para fortalecer áreas prioritarias del organismo, en una gestión pública más ágil, eficiente y eficaz”, según sostiene un parte de prensa de la Subsecretaría de Información Pública.

Con esta nueva medida, el IPV busca simplificar el proceso de pago para los adjudicatarios y contribuir al cuidado del medio ambiente. Asimismo, la digitalización implicará un ahorro de más de 10 millones de pesos al mes en papel, impresión y distribución, lo que en un año se traducirá en más de 120 millones de pesos, agrega el despacho de prensa oficial.

Teniendo en cuenta que esta modificación regirá a partir del mes de enero del 2026, el Instituto Provincial de la Vivienda recuerda a los adjudicatarios los medios de pago disponibles y cómo acceder a cada uno de ellos: Pago Fácil, Rapi Pago, Loti Pago, Red Link, Débito en Cuenta y Descuento por planilla de haberes para empleados públicos y jubilados.

Por último, se recuerda que aquellas personas que quieran su chequera impresa podrán obtenerla por medio de la página web del organismo www.ipvydu.gob.ar, o acercándose a cualquiera de las oficinas o delegaciones del IPVyDU en toda la provincia.