Giuliana Mangione llega a Comodoro para una jornada de formación integral

El Ballet Huaucke prepara una jornada de capacitación que reunirá técnica, preparación física y mirada folklórica, de la mano de una referente en ascenso dentro de la danza argentina. La actividad se realizará el domingo 14 de diciembre, a partir de las 11 horas, y se estructura en tres momentos: una charla gratuita y abierta al público sobre el cuidado y el trabajo corporal de los bailarines; un taller de técnicas contemporáneas; y un módulo dedicado a herramientas de estilización folklórica. Para consultas o inscripciones, está disponible el número 2976246933.

La jornada estará a cargo de Giuliana Mangione, oriunda de Río Gallegos, cuyo recorrido artístico comenzó a delinearse cuando, a los 17 años, se mudó a Buenos Aires para estudiar en la Universidad Nacional de las Artes la Licenciatura en Composición Coreográfica con mención en Danza. Becas, audiciones y entrenamientos la llevaron a consolidar una formación amplia y diversa, nutrida por espacios que marcaron su búsqueda expresiva.

Entre ellos se destaca su paso por la compañía Ancestral, dirigida por Manuel Labarraz, una experiencia que profundizó su mirada artística. También formó parte de distintas ediciones del Pre Cosquín y del Festival de Cosquín, acompañando a artistas como Eduardo Guajardo (Río Turbio) y siendo parte del Ballet Oficial de la festividad.

Todas esas estaciones desembocaron en un desafío mayor: audicionar para el Ballet Folklórico Nacional, elenco en el que hoy integra y desde donde representa a las y los argentinos en cada presentación. Ahora, llega a Comodoro para compartir ese camino, sus herramientas y su experiencia con la comunidad local.