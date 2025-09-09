El judo municipal desarrolló un nuevo encuentro en el Huergo

El último fin de semana se desarrolló un nuevo encuentro de judo municipal en el Club Ingeniero Huergo, con la participación de diversas escuelas de la ciudad e invitados de Caleta Olivia y Sarmiento. También se realizan encuentros interescuelas integrativos, a la vez que el judo comodorense se prepara para los Juegos Evita, el Nacional Clausura y un certamen Regional en octubre, además de los Juegos de la Araucanía a fin de año.

Se trata del segundo encuentro de una serie de clases generales organizadas por la Asociación de Judo del Chubut, tanto en categorías formativas como competitivas avanzadas.

El encuentro se desarrolló con la participación de gran cantidad de judocas de escuelas municipales (Municipal Nº1, Municipal Nº3, Municipal Nº4, Club Huergo, buscando continuar el desarrollo del deporte en un espacio recreativo para los más pequeños y puliendo detalles técnicos para los niveles más avanzados.

Al respecto, la referente del judo municipal Florencia Fernández, comentó: “Realizamos un encuentro de escuelas municipales. Convocamos a tres turnos distintos, variados de acuerdo a la edad y nivel técnico. Lo que estamos haciendo es una progresión del contenido de aprendizaje para cada una de las edades”.

“Primero tuvimos a los más chiquitos, de las categorías mini-judocas, pre-promocionales y promocionales, con el objetivo de jugar, venir a divertirse, aprender cosas básicas del deporte, caídas, juegos, que se conozcan entre ellos, sin llevarlo tanto a la lucha, sino más bien a lo lúdico y recreativo”, explicó Fernández.

“En el segundo turno agarramos el último año de promocionales, pronto a pasar de categoría, más juveniles A y B que son a quienes queremos afianzar porque ahí está la base de los futuros competidores. A ellos sí les dimos un trabajo más técnico, más detallado sobre detalles a tener en cuenta de acuerdo a lo visto en el último torneo. Afinar algunos contenidos, estilo de lucha, desplazamientos, técnicas”, agregó.

“En el último turno la idea es afianzar cuestiones de contenido con las categorías cadetes, junior, adultos y veteranos, convocándolos a un momento de lucha, más relajado sin la competencia de un torneo formal, pero si manteniendo la base del judo y que los judocas graduados puedan acompañar a los cadetes y más chicos en el tránsito a una categoría más competitiva”, apuntó la referente.

“Hemos participado en encuentros de la Asociación de Judo del Chubut. Uno en junio y también interescuelas, donde buscamos que el Municipal Nº4 visite al Club Huergo, que el Huergo visite al Municipal Nº1, y el Nº1 visite al Municipal Nº3, y así vayamos compartiendo entre escuelas, manteniendo el horario de clase, la esencia de cada dojo y promoviendo un compartir, un motivo también para reunir a los padres”, describió Florencia Fernández.

“Tendremos un torneo a nivel regional a finales de octubre en el Municipal Nº3. También tenemos un grupo seleccionado para participar como escuelas municipales y representando a la Asociación Chubutense de Judo en el próximo Nacional Clausura que se desarrollará en San Juan”, señaló Fernández respecto al Nacional que será del 10 al 12 de octubre.

“Previamente tendremos los Juegos Evita, donde también tenemos representantes comodorenses, al igual que en los Juegos de la Araucanía que serán a fin de año. Tenemos que definir algunas cuestiones de topes selectivos con la provincia, pero tenemos muchos chicos de la ciudad con muy buena base para disputar una titularidad en los Juegos de la Araucanía”, sentenció.