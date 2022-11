El karate de Comodoro reluce a nivel nacional

El equipo de karate de Chubut, compuesto mayoritariamente por representantes de la Escuela Itosu Kai de Comodoro Rivadavia, logró el primer puesto en masculino sub 15 en los Juegos Nacionales Evita que se desarrollaron en Mar del Plata.

Los comodorenses Franco Moroncini, Iñaki Urrutia, Joaquín Estevao y Tiziano Medrano, junto a Joaquín Heleno (Puerto Madryn), tuvieron una notable actuación y salieron campeones. Moroncini se colgó la medalla de oro, Urrutia la de plata, Estevao logró la quinta posición y Medrano se ubicó noveno. A su vez, Heleno obtuvo el oro en formas. Esa sumatoria hizo que levantaran la copa.

“Fue una experiencia hermosa, más que nada en lo personal, ya que se me dio un logro enorme que fue traer la medalla de oro para mi ciudad y provincia”, contó Franco Moroncini.

El 26 y 27 de noviembre se realizará el 20º Torneo Clausura de la Federación Argentina de Karate (FAK). Esto será en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Comodoro tendrá representación con Franco Moroncini y Luca Salesky.

Salesky viene de consagrarse campeón nacional en el 55º Torneo Argentino de Karate organizado en Córdoba. Ganó en dos categorías de combate: Juvenil y U-21.

“Me gustó mucho el desempeño que tuve en Córdoba. Siento que pude ganar lo que me propuse, que era ganar las dos categorías. Venía de un bronce en Mendoza que me dejó dudando, no de mi nivel sino de mis resultados, pero por suerte se pudieron dar y espero que se puedan dar en Buenos Aires”, indicó.

Y sobre lo que se viene en el CeNARD, expresó: “Creo que estoy en mi mayor nivel, así que espero se me dé un buen resultado, espero ganar, tengo las expectativas altas pero tampoco me quiero confiar”.

Por su parte, Franco Moroncini también se colgó la de oro en la categoría Cadete (14-15 años) y ahora proyecta la competencia en Buenos Aires: “Va a ser duro, será un solo día de competencia. En una de las nuevas categorías que entré ya gané el año pasado, voy a pelear por el primer puesto”.