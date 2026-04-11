Perdió Oberá y Gimnasia depende de sí mismo para ser el 1 de la fase regular

El equipo misionero cayó como visitante ante Racing de Chivilcoy. Si Gimnasia gana este sábado y el próximo viernes, se quedará con el primer puesto de la fase inicial de la Liga Nacional.

Oberá Tenis Club de Misiones perdió este viernes de visitante frente a Racing de Chivilcoy por 91-84, y con ese resultado, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia depende de sí mismo para quedarse -por primera vez en su historia- con el primer puesto de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

Es que el equipo misionero, para ser el mejor tenía que ganar todos los partidos que le restan de la fase inicial, sabiendo ahora que con esa caída sufrida, le dejó la mesa servida al “Verde” que ahora en caso de vencer -este sábado- a Instituto de Córdoba- y el viernes de la próxima semana a Argentino de Junín, se quedará con el tan ansiado 1º de la fase regular.

En cuanto al desarrollo del juego, Racing tomó la iniciativa en el primer cuarto, que finalizó 21 a 17 a su favor. En el segundo período, Oberá logró equilibrar las acciones y se llevó el parcial por 23 a 21, lo que permitió que el marcador se mantuviera ajustado al cierre de la primera mitad.

Durante el tercer cuarto, el equipo local volvió a imponerse por 21 a 19, sosteniendo la paridad de cara al tramo final. En los últimos diez minutos, Racing logró marcar la diferencia con un parcial de 30 a 23, que resultó determinante para sellar el resultado final.

En el aspecto individual, Joaquín Valinotti se destacó en Racing con 34 de valoración, 25 puntos y 4 asistencias. También aportó Alejo Barrales, con 20 de valoración, 14 puntos y 3 asistencias. Por el lado de Oberá, Daviyon Dreper registró 24 de valoración y 19 puntos, mientras que Bruno Sansimoni sumó 18 de valoración y 19 unidades.

Foto: Prensa Racing de Chivilcoy