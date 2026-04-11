Comodoro es sede del Campeonato Provincial categoría Libre de Vóley

Se está disputando en el Gimnasio municipal Nº 4 de Comodoro Rivadavia el Campeonato Provincial categoría Libres de Vóleibol, en la rama masculina y femenina, en tres zonas, con la fiscalización y organización de la Federación Chubutense de Vóleibol.
La licenciada María Eugenia Rodríguez es la actual presidenta de dicha federación, quien se encargará este sábado a las 12 de darles la bienvenida a todos los equipos que desde el viernes comenzaron a competir.
También cabe destacar que en la organización forma parte como responsable general Paula Navarro, mientras Adrián Rasgido es responsable en la organización deportiva del evento y Martín Scholz la persona que está a cargo del arbitraje. El tribunal de disciplina fue integrado previamente por Eugenia Rodríguez, Gustavo Rasgido y Martín Scholz.
Un total de nueve equipos están participando en la rama femenina y seis en varones. En la instancia de clasificación, los partidos serán al mejor de 3 set y solamente las Finales serán al mejor de 5 set. El certamen estará finalizando este domingo 12 de abril en el mismo escenario deportivo en km 8.
Resultados de partidos
Rama Femenina - Zona A:
-Escuela Madrynense 3 / Martín Rivadavia Vóley: 0
Rama Femenina - Zona B:
-Savio Vóley Club 3 / Waiwen Vóley Club: 0
Rama Femenina - Zona C:
-Impulso Vóley 0 / Km 5 3
Rama Masculina - Zona A:
-Savio Vóley Blanco 3 / Palazzo Vóley: 1
Rama Masculina - Zona B:
-Savio Vóleby Club Gris 1 / Savio Vóley Club Rojo: 3
Programa
Sábado 11 - Cancha Nº 1:
-13:00 Masculina - Interzona A y B - Savio Vóley Club P.M vs Savio Vóley Club Gris
-14:30 Femenina - Zona A - C.S.D Trelew Vóley vs Escuela Madrynense
- 16:00 Masculina Zona A - Savio Vóley Club P.M vs Savio Vóley Club Blanco
- 17:30 Femenina - Zona A - C.S.D Trelew Vóley vs Martín Rivadavia Vóley
- 19:00 Femenina - Zona C - Austral Vóley vs Km 5
Sábado 11 – Cancha Nº 2
- 13:00 Masculina - Interzona A y B - Savio Vóley Club Blanco vs Savio Vóley Club Rojo
- 14:30 Femenina - Zona B - Sportivo Vóley Club vs Savio Vóley Club
- 16:00 Masculina - Zona B - Austral Vóley vs Savio Vóley Club Gris
- 17:30 Femenina - Zona B - Sportivo Vóley Club vs Waiwen Vóley Club
- 19:00 Masculina - Zona B - Austral Vóley vs Savio Vóley Club Rojo
Sábado 11– Cancha Nº 3
- 13:00 Masculina - Interzona A y B - Palazzo Vóley vs Austral Vóley
- 14:30 Femenina - Zona C - Austral Vóley vs Impulso Vóley
- 19:00 Masculina - Zona A - Savio Vóley Club P.M vs Palazzo Vóley.
Foto: Prensa Comodoro Deportes