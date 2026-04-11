Este sábado desde las 12 se desarrollará el acto inaugural del certamen que se juega en el Gimnasio municipal Nº 4.

Comodoro es sede del Campeonato Provincial categoría Libre de Vóley

Se está disputando en el Gimnasio municipal Nº 4 de Comodoro Rivadavia el Campeonato Provincial categoría Libres de Vóleibol, en la rama masculina y femenina, en tres zonas, con la fiscalización y organización de la Federación Chubutense de Vóleibol.

La licenciada María Eugenia Rodríguez es la actual presidenta de dicha federación, quien se encargará este sábado a las 12 de darles la bienvenida a todos los equipos que desde el viernes comenzaron a competir.

También cabe destacar que en la organización forma parte como responsable general Paula Navarro, mientras Adrián Rasgido es responsable en la organización deportiva del evento y Martín Scholz la persona que está a cargo del arbitraje. El tribunal de disciplina fue integrado previamente por Eugenia Rodríguez, Gustavo Rasgido y Martín Scholz.

Un total de nueve equipos están participando en la rama femenina y seis en varones. En la instancia de clasificación, los partidos serán al mejor de 3 set y solamente las Finales serán al mejor de 5 set. El certamen estará finalizando este domingo 12 de abril en el mismo escenario deportivo en km 8.

Resultados de partidos

Rama Femenina - Zona A:

-Escuela Madrynense 3 / Martín Rivadavia Vóley: 0

Rama Femenina - Zona B:

-Savio Vóley Club 3 / Waiwen Vóley Club: 0

Rama Femenina - Zona C:

-Impulso Vóley 0 / Km 5 3

Rama Masculina - Zona A:

-Savio Vóley Blanco 3 / Palazzo Vóley: 1

Rama Masculina - Zona B:

-Savio Vóleby Club Gris 1 / Savio Vóley Club Rojo: 3

Programa

Sábado 11 - Cancha Nº 1:

-13:00 Masculina - Interzona A y B - Savio Vóley Club P.M vs Savio Vóley Club Gris

-14:30 Femenina - Zona A - C.S.D Trelew Vóley vs Escuela Madrynense

- 16:00 Masculina Zona A - Savio Vóley Club P.M vs Savio Vóley Club Blanco

- 17:30 Femenina - Zona A - C.S.D Trelew Vóley vs Martín Rivadavia Vóley

- 19:00 Femenina - Zona C - Austral Vóley vs Km 5

Sábado 11 – Cancha Nº 2

- 13:00 Masculina - Interzona A y B - Savio Vóley Club Blanco vs Savio Vóley Club Rojo

- 14:30 Femenina - Zona B - Sportivo Vóley Club vs Savio Vóley Club

- 16:00 Masculina - Zona B - Austral Vóley vs Savio Vóley Club Gris

- 17:30 Femenina - Zona B - Sportivo Vóley Club vs Waiwen Vóley Club

- 19:00 Masculina - Zona B - Austral Vóley vs Savio Vóley Club Rojo

Sábado 11– Cancha Nº 3

- 13:00 Masculina - Interzona A y B - Palazzo Vóley vs Austral Vóley

- 14:30 Femenina - Zona C - Austral Vóley vs Impulso Vóley

- 19:00 Masculina - Zona A - Savio Vóley Club P.M vs Palazzo Vóley.

Foto: Prensa Comodoro Deportes