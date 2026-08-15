El líder Newbery asume un duro desafío ante la CAI

Se enfrentan este domingo en el barrio 9 de Julio. Rada Tilly y Huracán, escoltas a dos unidades, se miden con Petroquímica y Sarmiento.

Se disputa este domingo desde las 15:00 la 20ª fecha del torneo Apertura de la A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, que tiene como único líder a Jorge Newbery. El “Aeronauta” intentará mantenerse en lo más alto, cuando se enfrente en “La Madriguera” a la Comisión de Actividades Infantiles, que está a siete puntos de la cima y busca meterse en la conversación.

Los escoltas están a la expectativa, a dos unidades de distancia, y van por un triunfo que pueda cambiar las fichas, en el caso de que Newbery no sume de a tres. En ese contexto, Rada Tilly visitará a Petroquímica y Huracán será anfitrión de Deportivo Sarmiento, en el Estadio Municipal.

La jornada dominguera se completará con Deportivo Portugués-Próspero Palazzo, Unión San Martín Azcuénaga-Argentinos Diadema y General Saavedra-Laprida.

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Programa 20ª fecha

Domingo a las 15:00

- Deportivo Portugués vs Próspero Palazzo. Arbitro: Carlos Quintana.

- USMA vs Argentinos Diadema. Arbitro: Sergio Corbalán.

- General Saavedra vs Laprida. Arbitro: Luis Fimiani.

- Huracán vs Deportivo Sarmiento (en el Estadio Municipal). Arbitro: Diego Schooff.

- Petroquímica vs Rada Tilly. Arbitro: Marcelo Ugarte.

- CAI vs Jorge Newbery (en cancha de Newbery). Arbitro: Carlos Rujano.